ЦБ не рассматривал вариант покупки «Открытия» другим крупным игроком

Центробанк России не рассматривал вариант покупки банка «Открытие» другим крупным игроком, так как это ограничило бы конкуренцию. Об этом в кулуарах банковского форума в Сочи рассказал зампредседателя Центробанка России Василий Поздышев.

«ЦБ этот вариант не рассматривался. В действительности собственники банка, насколько я знаю, рассматривали подобный вариант. Но ЦБ на него бы никогда не согласился по причине следующей. То решение, которое было принято, - участие Фонда консолидации в группе "Открытие" - является оптимальным с точки зрения минимизации трех типов рисков: первый риск - несохранение финансовой стабильности системы, второй - влияние на денежно-кредитную политику, третий - ухудшение конкурентных условий. Применительно к тому сценарию, о котором вы говорите, - покупка банка "Открытие" другим крупным государственным или негосударственным банком, с нашей точки зрения, значительно ухудшило бы конкурентную среду, потому что в отличие от того, что вы сказали, банк влился бы в еще одну крупную банковскую группу, а в нашем решении группа "Открытие" остается независимым рыночным игроком, просто контролируемым ЦБ. С точки зрения сохранения конкуренции это условие гораздо лучше», - пояснил Поздышев.

По его словам, удалось быстро купировать проблемы «Открытия» с ликвидностью и сейчас оттока денег из кредитной организации не наблюдается. «Уже началась работа по докапитализации, проводятся все корпоративные процедуры, и уже началась работа по подбору новой управленческой команды», - сказал он.

По его словам, временная администрация еще не завершила оценку «Открытия».