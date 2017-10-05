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Набиуллина назвала условие перехода ВЭБа под надзор ЦБ

Внешэкономбанк (ВЭБ) может перейти под надзор Банка России, если получит право более широкого привлечения средств юрлиц, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis-2017.

В настоящее время ВЭБ не поднадзорен ЦБ и не обязан соблюдать нормативы по капиталу и другие регулятивные требования. Госдума недавно приняла в первом чтении поправки, разрешающие ВЭБу привлекать средства от компаний, непосредственно не связанных с его проектами, и выдавать банковские гарантии таким компаниям.

«ВЭБ является институтом развития, не является коммерческим банком, как другие банки, но сейчас стоит вопрос действительно о регулировании привлечения депозитов юрлиц Внешэкономбанком. Здесь позиция ЦБ заключается в следующем, что такое право у ВЭБа, если ему предоставлять, должно быть ограничено. Оно должно быть ограничено средствами юрлиц, которые кредитует ВЭБ в рамках своих программ либо делает инвестиции в такого рода мероприятия. И сумма таких вкладов не должна быть больше той суммы, которая выдается в качестве кредитов или инвестиций. Потому что институт развития не должен, на наш взгляд, конкурировать с обычными коммерческими банками», - заявила Набиуллина.

«Если будут рассматриваться иные варианты, что ВЭБ будет выходить уже на рынок депозитов, конечно, он должен в полной мере надзираться Центробанком, но только в этом случае», - добавила она.

Против расширения круга лиц для размещения депозитов в ВЭБе выступали Минфин и ЦБ, указывая, что в таком случае ВЭБ вступает в прямую конкуренцию с банками. Это, по мнению ведомств, может снизить объем и повысить стоимость ресурсной базы. Расширение функционала ВЭБа нарушает один из его основных принципов как института развития - отсутствие конкуренции с коммерческими банками, указывали они.

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