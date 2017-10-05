Тиньков назвал сроки запуска мобильного оператора «Тинькофф Мобайл»

Банкир Олег Тиньков сообщил, что мобильный оператор «Тинькофф Мобайл» будет запущен через два месяца. Как передает ТАСС, он заявил это на форуме «Финополис-2017». «Мы хотим быть телеком-компанией, хотя на сетях "Ростелекома", в том числе и Tele2», - сказал основной владелец «Тинькофф банка».

Тиньков в будущем видит глобальную конвергенцию между банками и телеком-операторами. «И data, и обмен данными между банками и операторами будут нужны и востребованы, чтобы лучше обслуживать клиентов», - считет он.

Бизнесмен напомнил, что на прошлогоднем форуме предсказывал слияние Банка России и Минкомсвязи.

«Тинькофф банк» в апреле 2017 г. анонсировал запуск виртуального мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф мобайл» на сетях оператора Tele2. Об этом говорилось в релизе «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Tele2 и банк тогда не раскрывали, когда контракты «Тинькофф мобайла» появятся в продаже и какими будут тарифы нового оператора. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон сделки, говорил, что выход нового оператора на рынок произойдет ориентировочно в конце 2017 – начале 2018 г.