Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Тиньков против тройки

«Тинькофф банк» объявил о создании виртуального оператора на сети Tele2

Его владелец Олег Тиньков пообещал выгодные предложения по мобильному интернету
Олег Тиньков обещает абонентам «Тинькофф мобайла» «крутые фишки»
Олег Тиньков обещает абонентам «Тинькофф мобайла» «крутые фишки»
Gianluca Colla / Bloomberg

«Тинькофф банк» анонсировал запуск виртуального мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф мобайл» на сетях оператора Tele2. Об этом говорится в релизе «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2).

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