Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Тиньков против тройки

«Тинькофф банк» объявил о создании виртуального оператора на сети Tele2

Его владелец Олег Тиньков пообещал выгодные предложения по мобильному интернету

Елизавета Серьгина

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