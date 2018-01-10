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Госдума подготовит поправки для борьбы с уходом от налогов через криптовалюты

Ведомости
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Госдума подготовит законопроект, который будет препятствовать уходу от уплаты налогов с помощью перевода средств в криптовалюты, рассказал «Интерфаксу» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, некоторые люди «уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено». Эти поправки будут приниматься отдельно от разрабатываемого законопроекта о регулировании цифровых активов, добавил Аксаков.

Кроме того, будут подготовлены законопроекты, вносящие поправки в закон о банкротстве для возможности включения криптовалют в конкурсную массу, в Гражданский кодекс, для того чтобы смарт-контракты могли рассматриваться как материал для определения достоверности заключенных договоров, отметил он.

В конце прошлого года Аксаков сообщал, что законопроект о регулировании криптовалюты почти готов. Законопроект, разрабатываемый Минфином и Центробанком совместно с депутатами, предлагает определить криптовалюту как «иное имущество», согласно категоризации Гражданского кодекса. Документ также опишет регулирование первичного размещения криптовалюты (ICO), работу соответствующих площадок, операторов и вопросы допуска инвесторов. Аксаков отмечал, что криптовалюта, как иное имущество, не должна облагаться налогом.

Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить нормы законодательного регулирования криптовалюты и блокчейна к июлю 2018 г.

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Бизнес
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Россельхознадзор обвинил Европу в сокрытии чумы свиней

ТАСС
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Европейские животноводы скрывают реальную ситуацию с распространением африканской чумы свиней (АЧС), заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

«Реальная ситуация гораздо хуже, чем мы даже предполагали, потому что если у нас за 10 лет 1255 случаев африканской чумы, то у них за три с половиной года 8233 случаев, я говорю данные на сегодняшний день, официально», - сказал он. «Причем то распространение, которое есть, оно скрывается, оно не показано полностью», - сказал Данкверт.

По его словам, европейские страны не прислушиваются к мнению России о том, что ситуация с АЧС в Европе в будет ухудшаться, и беспокоятся только о продолжении торговли. «Очень высокий уровень опасности сегодня, что свиноводство в Европе вообще будет нести колоссальнейшие потери», - подчеркнул он. Среди стран под угрозой Данкверт назвал Австрию, Венгрию, Германию, в то время как исключением может быть Швеция и Дания.

В начале 2014 г. Россия ограничила поставку продукции свиноводства из 28 стран ЕС из-за вспышек АЧС в Литве. ЕС лишился возможности ежегодно поставлять в Россию 700 000 т свинины на 1,4 млрд евро (60% всего импорта), что стало поводом для дальнейшего разбирательства в ВТО. В августе 2016 г. Третейская группа ВТО признала ограничения со стороны России противоречащими правилам организации. И спустя больше года Россельхознадзор снял запрет на ввоз свинины из ЕС, введенный из-за АЧС. Правда, фактически импорт не возобновился: продолжают действовать ограничения на поставку свиней и другой продукции свиноводства из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в августе 2014 г. Теперь ЕС попросил ВТО установить 1,39 млрд евро ежегодной компенсации с России за невыполнение требований по отмене запрета на импорт европейской свинины.

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Политика
Новости

Собчак пожаловалась в прокуратуру на угрозы ее предвыборным штабам

Ведомости
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Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России, подала жалобу в прокуратуру на организацию «Гражданский патруль». Об этом она написала в Instagram. «Мой адвокат Константин Добрынин уже обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку т.н. "Гражданского контроля" и выступить с иском о ликвидации этой организации в связи с нарушением действующего законодательства»,— написала она.

По ее словам, «Гражданский патруль» угрожает ее предвыборным штабам в регионах, рассылая их руководителем письма с предупреждениями о том, что они занимаются экстремистской деятельностью. В письмах говорится, что слова Собчак о международном статусе Крыма якобы влекут за собой юридические последствия. «На самом деле последствия возникнут у т.н. «Гражданского контроля» и его главы некоего Р.В.Антонова», - добавила она. Собчак также пожаловалась на избиения сборщиков подписей.

В конце декабря Собчак была выдвинула кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». Руководитель сети региональных штабов телеведущей Тимур Валеев заявлял в декабре, что предвыборные штабы Собчак откроют в 50 российских регионах.

Собчак на съезде партии «Гражданская инициатива»

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Бизнес
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Дума отклонила законопроект о госмонополии на производство спирта

Ведомости
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Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении в России с 1 января этого года госмонополии на производство и оборот этилового спирта, передает «РИА «Новости».

Документ был внесен на рассмотрение депутатами от «Справедливой России». Парламентарии предложили выдавать разрешение на производство и оборот этилового спирта на территории России только юрлицам, в капитале которых доля госучастия не менее 50%. Перечень данных организаций и порядок их деятельности должно было бы установить правительство.

По мнению авторов законопроекта, данные поправки позволят повысить контроль за качеством спирта, снизить распространение поддельной алкогольной продукции, а также будут способствовать сохранению жизни и здоровья россиян.

Против принятия законопроекта выступили правительство и думский комитет по экономической политике. Член комитета Виталий Бахметьев пояснил, что законопроект «подразумевает не введение госмонополии, а ограничение круга субъектов, наделенных правом осуществлять деятельность по производству и обороту этилового спирта».

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Финансы
Новости

Цена нефти замедлила рост после данных о запасах в США

Интерфакс
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Цены на нефть в среду замедлили рост из-за противоречивых данных министерства энергетики США, которые снова показали сокращение запасов нефти и продолжающийся рост запасов бензина и объемов нефтедобычи в стране. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов без учета стратегического резерва обновили минимум с середины 2015 г.

Мартовский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.50 мск подорожал на $0,29 (0,42%) до $69,11 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,45 (0,71%) до $63,41 за баррель.

Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 4,95 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали меньшее снижение запасов - на 3,75 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 2,395 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) посчитал, что запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей. В среду, 10 января, цена нефти достигла максимума с 2014 г. благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+ и сигналам о сокращении запасов топлива в США.

По оценкам минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 4,14 млн баррелей, дистиллятов - на 4,25 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали повышение запасов бензина на 3,55 млн баррелей, а дистиллятов - на 2,25 млн баррелей.

Добыча нефти в США упала на 290 000 баррелей в сутки (б/с) до 9,492 млн б/с. Минэнерго существенно пересмотрело базовые параметры расчета, что стало одной из причин резкого снижения. При этом экспорт нефти из США был минимальным с ноября.

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Бизнес
Новости

Суд отказал Siemens в приостановлении производства по делу о крымских турбинах

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отказал дочерней структуре немецкой компании Siemens - ООО «Сименс технологии газовых турбин» - в приостановлении производства по делу о «крымских турбинах». Отказ будет действовать до вступления в силу решения по ранее принятому судебному акту, передает «Интерфакс».

Cуд также не принял к производству встречный иск «Технопромэкспорта» к Siemens о делу о «крымских турбинах».

В середине декабря представитель Siemens завил в суде, что компания готова вернуть полученные от сделки с «Технопромэкспортом» 150 млн евро за оказавшиеся в Крыму турбины. Однако представитель «Технопромэкспорта» настаивал в суде, что Siemens, требуя возврата турбин, не собирается возвращать деньги.

Siemens требует через суд признать незаконной сделку по продаже подконтрольному «Ростеху» «Технопромэкспорту» четырех газовых турбин из-за нарушения условий контракта - турбины изначально предназначались для строительства электростанции в Тамани, однако подрядчик поставил их в Крым. «Технопромэкспорт» утверждает, что турбины покупались на вторичном рынке и были значительно модернизированы.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

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Финансы
Новости

Баффетт предсказал рынкам криптовалют «плохой конец»

Интерфакс
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Ажиотаж вокруг биткойна и других криптовалют едва ли хорошо закончится, считает известный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффетт. «В плане криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец, - заявил Баффетт в интервью CNBC. - Когда и как это случится, я не знаю».

Говоря о фьючерсах на биткойн, миллиардер отметил, что не стал бы открывать «короткие» позиции на этом рынке. «Если бы я мог купить пятилетний опцион "пут" на любую криптовалюту, я бы с радостью купил, но в "шорты" не вложил бы ни цента», - заявил инвестор. Что касается фьючерсов на биткойн, «мы не имеем их, не шортим и никогда не откроем позиции в них».

«У меня достаточно проблем с вещами, в которых я хоть как-то разбираюсь, - резюмировал Баффетт. - С какой стати я должен открывать "длинную" или "короткую" позицию в чем-то, в чем не разбираюсь совершенно?»

Курс биткойна в среду снизился на 0,9% до $14 316,12, свидетельствуют данные CoinDesk. За минувшие 12 месяцев курс криптовалюты вырос примерно на 1500%.

Во вторник глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон заявил в интервью телеканалу Fox Business, что сожалеет о своем прошлогоднем заявлении, в котором он назвал биткойн «мошенничеством». Однако он отметил, что по-прежнему считает курс криптовалюты завышенным, и добавил, что ему она не очень интересна.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» продала сеть АЗС на Украине

Ведомости
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«Роснефть» продала сеть АЗС на Украине, передает «Интерфакс» со ссылкой на список аффилированных лиц компании.

В IV квартале 2017 г. из списка аффилированных лиц «Роснефти» в связи с продажей были исключены ООО «РН-Карт Украина», «ТНК-Индастриз Украина», ООО «Авиационная топливная заправочная компания» и ООО «Глуско ритейл».

В пресс-службе «Роснефти» «Интерфаксу» подтвердили продажу АЗС на Украине, однако назвать покупателя отказались.

В конце декабря Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской компании Glusko Energy S.A. приобрести Лисичанский НПЗ (Луганская область) и сети АЗС «Роснефти» на Украине. В частности, комитет одобрил покупку Glusco более 50% акций Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd., имеющих права собственности на ЧАО «Линик» и ООО «Восток» (Киев). Rosneft Management и Fargrade также принадлежали ООО «ТНК-Индастриз Украина», «РН-Карт Украина» и ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания».

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Политика
Новости

Навальный собрался продавать рекламу в шоу «Кактус» на YouTube

Ведомости
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный намерен провести эксперимент по продаже рекламы на YouTube-канале «Навальный LIVE». Для начала размещать рекламу планируется в шоу «Кактус», сообщается в блоге оппозиционера.

Навальный отмечает, что у YouTube-канала - 419 000 подписчиков, «стабильная аудитория, хорошие показатели удержания зрителя». «Много есть разных планов, как развивать канал, мы будем их реализовывать в 2018 г. Один из этих планов — разобраться наконец-то, можно ли размещать рекламу на таком канале, как это делать и сколько можно на этом заработать», - отмечается в блоге.

По словам политика, планов зарабатывать на рекламе у создателей канала нет. «Не для этого мы это затевали. Канал существует для того, чтобы говорить правду, стремительно вытесняемую из других СМИ», - утверждает он. В случае получения рекламного дохода Навальный пообещал раскрыть сумму публично.

«Мы существуем на ваши пожертвования, но если бы рекламой можно было бы закрыть часть расходов на канал, то чего же тут плохого? Конечно же, мы как организация некоммерческая раскроем для всех данные о рекламном доходе, если таковой будет», - говорится в блоге. При этом Навальный отметил, что некоторые рекламодатели, вероятно, будут опасаться размещать рекламу на канале.

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Политика
Новости

Хакеры обвинили WADA в борьбе за власть с помощью ФБР и допинговых скандалов

Ведомости
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Группа хакеров Fancy Bear, которую в США подозревают в связях с российской разведкой, опубликовала свидетельства связей сотрудников комиссии юриста Ричарда Макларена с ФБР и минюстом США. Именно доклад Макларена Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о массовом использовании допинга в российском спорте послужил поводом для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Fancy Bear пытаются доказать, что истинным мотивом допингового скандала была борьба США против европейских стран за доминирование в международном олимпийском движении путем ослабления Международного олимпийского комитета (МОК).

Хакеры, в частности, приводят якобы письмо исполнительного директора Олимпийского комитета США (USOC) Скотта Блэкмуна гендиректору МОК Кристофу де Кепперу с призывом вывести WADA из-под юрисдикции МОК. Тогда агентство получило бы право самостоятельно проверять и наказывать уличенных в употреблении допинга спортсменов. «Иными словами, WADA хотело бы стать на вершине пищевой цепочки спортивного мира, чтобы иметь исключительное право решать, кто прав, а кто виноват», - говорится в заявлении Fancy Bear.

Помимо этого приведена предположительно переписка Макларена с руководством МОК. Если верить этим документам, чиновники МОК выражали недовольство тем, что WADA использовало первый доклад Макларена как повод для отстранения российской сборной еще от Олимпиады в Рио, что поставило «в чрезвычайно сложную позицию» олимпийское движение в целом.

Хакеры указывают на связи двух ключевых членов комиссии Макларена - Ричарда Янга и Мартина Дабби - с ФБР. Компании, в которых они работают, давно и плотно сотрудничают с американскими спецслужбами. Несколько участников расследования связаны с различными спецподразделениями, утверждают хакеры. «Приведенные факты обнажают мотив спортивных чиновников - борьбу за деньги и власть... Борьба за чистоту порта выглядит как спецоперация, в которой Ричард Макларен - лишь ширма для агентов спецслужб», - заключают авторы публикации.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» отказалась от участия в аукционе по продаже газовых активов «Алросы»

Ведомости
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Инвестиционный комитет «Роснефти» принял решение отказаться от участия в аукционе по продаже газовых активов «Алросы», сообщается на сайте нефтяной компании.

В сообщении отмечается, что «Роснефть» заинтересовала возможность купить предприятия, расположенные недалеко от ее месторождений. Компания предложила «Алросе» и регуляторам изменить условия аукциона «для обеспечения его прозрачности, конкурентности и бюджетной эффективности». «На дату, обозначенную для перечисления залога, компания не получила никакой информации об изменении условий аукциона», - говорится в сообщении.

«Алроса» выставила на аукцион 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. Активы планируется продать единым лотом по начальной цене 30 млрд руб. Торги назначены на 19 февраля. Предложением заинтересовались «Новатэк» и структура Газпромбанка ООО «Статус», которые направили в ФАС ходатайства об участии в аукционе. ФАС также сообщила, что получила соответствующие ходатайства от трех дочерних структур «Роснефти» – компаний «РН-холдинг», «РН-газ» и «Башнефть».

При этом «Роснефть» заявила о рисках списания существенной части запасов газовых активов «Алросы» после их покупки. «Роснефть» пришла к такому выводу, исходя из имеющейся и неопровергнутой предварительной геологической информации, отмечается в сообщении. «Роснедра подтвердили невозможность в настоящее время актуализировать геологическое качество этих активов», - заявила компания.

«Роснефть» также не устроило то, что, по условиям аукциона, после сделки покупатель не сможет предъявить какие-либо требования продавцу, в случае если качество приобретенных активов окажется не соответствующим характеристикам, заявленным продавцом.

Нефтяная компания пожаловалась на условия торгов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Служба 10 января заявила, что в требованиях к аукциону на газовые активы «Алросы» обнаружены признаки ограничения конкуренции. ФАС пообещала проверить условия конкурса.

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Бизнес
Новости

ФАС нашла в условиях аукциона на газовые активы «Алросы» признаки ограничения конкуренции

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усмотрела в требованиях к аукциону на газовые активы «Алросы» признаки ограничения конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы. В сообщении отмечается, что жалобу на условия проведения аукциона рассмотрят 15 января.

«ФАС проверит доводы заявителя о том, что ПАО «АК «Алроса» не раскрывает информацию о конечных бенефициарах компаний, что создает преимущественные условия отдельным потенциальным участникам торгов», - говорится в сообщении службы. В частности, ФАС проверит оценку размера задатка для участия в аукционе и сроков его внесения, установленные «Алросой» сроки приема заявок.

Жалобу на условия аукциона «Алросы» подала «Роснефть». В компании считают, что они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей. «Дочерние» структуры нефтяной компании - «Башнефть», «РН-холдинг» и «РН-газ» - подавали в ФАС заявки на участие в торгах. Но в среду инвестиционный комитет «Роснефти» принял решение отказаться от участия в аукционе.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что служба проверит условия конкурса. В случае обнаружения нарушений может быть принято решение об изменении условий аукциона. В частности, ФАС может исключить дискриминационные пункты оферты и пролонгировать на 20 дней срок подачи заявок. В крайнем случае ФАС может через суд потребовать отменить результаты торгов и повторно провести аукцион, заявил Артемьев.

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Политика
Новости

Минобороны опубликовало новые фото атаковавших Хмеймим дронов

Ведомости
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Минобороны опубликовало новые фото беспилотников, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим и базу флота Тартус в Сирии в ночь на 6 января, сообщило «РИА Новости». На одном из фото видны три целых дрона и обломки еще трех. До сих пор демонстрировался лишь один наименее поврежденный беспилотник.

Главный вывод, который можно сделать из изображений, - все летательные аппараты имеют аналогичную конструкцию и технологию изготовления, т. е. речь идет об отлаженном мелкосерийном, хотя и кустарном, производстве. Фюзеляж беспилотников скреплен зеленой полимерной пленкой и изолентой, а питание двигателей авиамодельного типа осуществляется по трубке из простого бака в виде пластиковой банки.

По данным Минобороны, 5-6 января при атаке на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа с подвешенными мелкими бомбами. 10 из них атаковали авиабазу, три - пункт МТО. Российским подразделениям РЭБ удалось перехватить управление шестью дронами, три из которых удалось посадить, и еще три взорвались при приземлении. Остальные были сбиты огнем комплексов ПВО «Панцирь-С». Ущерба атака не нанесла.

Во вторник Минобороны сообщило, что установило место запуска дронов - это район населенного пункта Муаззар в провинции Идлиб, который контролируется отрядами умеренной оппозиции. Сирийские власти возложили ответственность за атаку на боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра».

Минобороны России указывало, что инженерные решения, использованные в бепилотниках, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом бомб. Пентагон ответил, что подобного рода решения широко доступны на открытом рынке и уже применялись боевиками в Сирии против сил коалиции, возглавляемой США.

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