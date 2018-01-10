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Госдума подготовит поправки для борьбы с уходом от налогов через криптовалюты

Госдума подготовит законопроект, который будет препятствовать уходу от уплаты налогов с помощью перевода средств в криптовалюты, рассказал «Интерфаксу» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, некоторые люди «уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено». Эти поправки будут приниматься отдельно от разрабатываемого законопроекта о регулировании цифровых активов, добавил Аксаков.

Кроме того, будут подготовлены законопроекты, вносящие поправки в закон о банкротстве для возможности включения криптовалют в конкурсную массу, в Гражданский кодекс, для того чтобы смарт-контракты могли рассматриваться как материал для определения достоверности заключенных договоров, отметил он.

В конце прошлого года Аксаков сообщал, что законопроект о регулировании криптовалюты почти готов. Законопроект, разрабатываемый Минфином и Центробанком совместно с депутатами, предлагает определить криптовалюту как «иное имущество», согласно категоризации Гражданского кодекса. Документ также опишет регулирование первичного размещения криптовалюты (ICO), работу соответствующих площадок, операторов и вопросы допуска инвесторов. Аксаков отмечал, что криптовалюта, как иное имущество, не должна облагаться налогом.

Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить нормы законодательного регулирования криптовалюты и блокчейна к июлю 2018 г.