Минфин заработал на управлении резервами свыше 50 млрд рублей
Минфин заработал за 2017 г. на управлении средствами фонда национального благосостояния (ФНБ) более 50,2 млрд руб., на управлении резервным фондом – 652 млн руб., говорится в сообщении министерства.
За счет размещения средств ФНБ в финансовые активы, за исключением счетов в Банке России, ФНБ заработал с 15 декабря 2016 г. по 15 декабря 2017 г. 50,2 млрд руб. Размещенные в ЦБ средства принесли доход в размере 645,7 млн руб. За счет курсовой переоценки в 2017 г. в рублевом эквиваленте фонд прибавил 16 млрд руб.: наибольший курсовой доход получен от размещения средств в ЦБ – 57 млрд руб., наибольший курсовой убыток принесли долларовый депозит во Внешэкономбанке (минус 19 млрд руб.) и вложения в ценные бумаги под российские инфраструктурные проекты (минус 12,6 млрд).
За месяц, к 1 января объем ФНБ сократился на 152 млрд до 3,753 трлн руб. В декабре 124,1 млрд руб. из фонда были направлены на покрытие дефицита Пенсионного фонда.
С 15 декабря 2016 г. по 15 декабря 2017 г. доход от размещения средств резервного фонда в иностранной валюте на счетах ЦБ составил 652 млн руб., за счет курсовой переоценки годовой рублевый доход фонда исчисляется 28,3 млрд руб.
Остатки средств резервного фонда в размере около 1 трлн руб. ($7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) в декабре были направлены на покрытие дефицита федерального бюджета, в результате фонд обнулился. С 1 февраля 2018 г. резервный фонд прекратит существовать, бюджетный дефицит будет финансироваться из средств ФНБ.
Всего из суверенных фондов в 2017 г. было потрачено более 2 трлн руб.
В 2018 г. национальные резервы будут пополняться валютой, которую Минфин приобретает на дополнительные нефтегазовые доходы. В 2017 г. министерство планировало закупить валюту на 829 млрд руб.