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«Интерфакс» сообщил о скором слиянии «ВТБ страхования» с «Согазом»

Предпродажный аудит бизнеса страховой компании «ВТБ страхование» начнется в ближайшее время - в компании будет работать группа специалистов «Согаза» для финансовой проверки. Решение принято по согласию сторон в контексте объединения «ВТБ страхования» и «Согаза», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

В СК «ВТБ страхование» и «Согазе» отказались от комментариев на эту тему.

В результате сделки, по словам источника, «должна появиться объединенная страховая компания - самая мощная на российском страховом рынке». Согласование сделки пока на предварительной стадии, рассказал он, однако она будет неденежной. В обсуждаемом варианте группа ВТБ получает миноритарную долю в объединенной компании, предварительная оценка присоединяемого бизнеса составляет примерно $1,5 млрд, сказал источник.

Собеседник «Интерфакса» предположил, что договоренности сторон предусматривают присоединение на втором этапе сделки СК «ВТБ медицинское страхование», а также СК «ВТБ страхование жизни» к группе «Согаза».