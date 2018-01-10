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Баффетт предсказал рынкам криптовалют «плохой конец»

Ажиотаж вокруг биткойна и других криптовалют едва ли хорошо закончится, считает известный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффетт. «В плане криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец, - заявил Баффетт в интервью CNBC. - Когда и как это случится, я не знаю».

Говоря о фьючерсах на биткойн, миллиардер отметил, что не стал бы открывать «короткие» позиции на этом рынке. «Если бы я мог купить пятилетний опцион "пут" на любую криптовалюту, я бы с радостью купил, но в "шорты" не вложил бы ни цента», - заявил инвестор. Что касается фьючерсов на биткойн, «мы не имеем их, не шортим и никогда не откроем позиции в них».

«У меня достаточно проблем с вещами, в которых я хоть как-то разбираюсь, - резюмировал Баффетт. - С какой стати я должен открывать "длинную" или "короткую" позицию в чем-то, в чем не разбираюсь совершенно?»

Курс биткойна в среду снизился на 0,9% до $14 316,12, свидетельствуют данные CoinDesk. За минувшие 12 месяцев курс криптовалюты вырос примерно на 1500%.

Во вторник глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон заявил в интервью телеканалу Fox Business, что сожалеет о своем прошлогоднем заявлении, в котором он назвал биткойн «мошенничеством». Однако он отметил, что по-прежнему считает курс криптовалюты завышенным, и добавил, что ему она не очень интересна.