Финансы

Новости

Курс рубля не отреагировал на «кремлевский доклад»

Курс рубля практически не отреагировал на сообщения об отсутствии дополнительных санкций США и публикацию «кремлевского доклада», свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар к рублю во вторник опускался на 0,18% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 56,22 руб./$, а к 11:20 напротив увеличился до 56,37 руб./$ (+0,09%). Курс евро ослаб на 0,4%, до 69,46 руб.

Рубль немного подорожал на открытии торгов после решения властей США не расширять антироссийские санкции, при этом публикация американским Минфином списков приближенных к Кремлю чиновников и бизнесменов снижает аппетит к риску, пишет Reuters.

В понедельник (ночь на вторник по мск) Госдеп США объявил, что не видит необходимость в новых санкциях против России, поскольку введенные против российского ВПК ограничительные меры уже привели к срыву сделок на миллиарды долларов. В том числе американские власти не приняли решение о запрете на покупку российских гособлигаций.

Кроме того, Минфин США обнародовал список из 210 высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к Кремлю. На данном этапе попадание в список не грозит фигурантам санкциями.