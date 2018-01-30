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Курс рубля не отреагировал на «кремлевский доклад»

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Курс рубля практически не отреагировал на сообщения об отсутствии дополнительных санкций США и публикацию «кремлевского доклада», свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар к рублю во вторник опускался на 0,18% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 56,22 руб./$, а к 11:20 напротив увеличился до 56,37 руб./$ (+0,09%). Курс евро ослаб на 0,4%, до 69,46 руб.

Рубль немного подорожал на открытии торгов после решения властей США не расширять антироссийские санкции, при этом публикация американским Минфином списков приближенных к Кремлю чиновников и бизнесменов снижает аппетит к риску, пишет Reuters.

В понедельник (ночь на вторник по мск) Госдеп США объявил, что не видит необходимость в новых санкциях против России, поскольку введенные против российского ВПК ограничительные меры уже привели к срыву сделок на миллиарды долларов. В том числе американские власти не приняли решение о запрете на покупку российских гособлигаций.

Кроме того, Минфин США обнародовал список из 210 высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к Кремлю. На данном этапе попадание в список не грозит фигурантам санкциями.

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Косачев назвал «кремлевский доклад» телефонным справочником

Ведомости
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Подготовленный Вашингтоном доклад о близких к Кремлю российских чиновниках и бизнесменах составлен по типу телефонного справочника и свидетельствует о беспомощности американских властей, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Представленный список, во всяком случае в его «политической части», создает «устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник», считает Косачев. В докладе перечисляются все без исключения руководители российских структур, отмечает сенатор.

Если «отбросить версию, что таким образом [президент США Дональд] Трамп, изначально не соглашавшийся с [законом о санкциях] CAATSA, просто изощренно издевается над конгрессом в жанре «хотели – так получите...», можно сделать вывод о бессодержательности претензий и «беспомощности американцев» в попытках доказать миру факт «российской угрозы», говорит Косачев. Также сенатор считает, что американские власти муссируют эту тему и держат ее на плаву, перекидывая «горячую картошку» из конгресса в администрацию. При это Косачев уверен, что «это действительно всерьез и надолго».

«Политическая паранойя, как выясняется, весьма трудно поддается лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается», – заключил Косачев.

Он полагает, что действия США в отношении России подрывают перспективы двустороннего сотрудничества на годы вперед. «Нормальными этим отношениям уже не быть, во всяком случае пока во власти в Вашингтоне нынешнее поколение политиков, сформировавшихся в период холодной войны и так и не выдавивших ее хотя бы по капле из своих душ, одержанных маниакальной идеей «американской исключительности», – резюмировал сенатор.

В подготовленный минфином США «кремлевский доклад» включены 210 человек, в том числе весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, спикеры Совфеда и Госдумы, руководство администрации президента и другие чиновники, а также 96 российских бизнесменов из списка Forbes, чье состояние превышает $1 млрд.

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Российские телеканалы поделили трансляцию Олимпиады

Ведомости
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«Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ» договорились о распределении олимпийских трансляций из южнокорейского Пхенчхана, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компаниях.

Церемонию открытия, которая начнется 9 февраля в 14.00 по московскому времени, будет транслировать «Матч ТВ», сообщала ранее генпродюсер канала Тина Канделаки. Гендиректор «России 1» Антон Златопольский подтвердил, что 17 февраля канал покажет хоккейный матч между Россией и США и первую гонку по биатлону. Кадры, на которых российская сборная сможет пройти под российским флагом – при закрытии Олимпиады 25 февраля, покажет «Первый канал». Ему же достался показ финала по хоккею.

Права на показ Олимпиады ранее приобрело агентство «Телеспорт». Стоимость прав для телеканалов составит «несколько миллионов долларов», уточнил собеседник на одном из них.

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Сбербанк подтвердил переговоры с Emirates NBD о продаже турецкой «дочки»

Ведомости
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Сбербанк приступил к переговорам с одним из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD о возможности продажи доли в уставном капитале своей турецкой «дочки» Denizbank, говорится в сообщении российского госбанка.

«Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка», – указывают в кредитной организации.

О том, что Сбербанк обсуждает продажу Denizbank с арабскими банками, в том числе с крупнейшим дубайским банком Emirates NBD, ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Reuters, заинтересованность в покупке проявили и банки из Китая. 

Сбербанк приобрел Denizbank, турецкую «дочку» Dexia SA, за 2,8 млрд евро в 2012 г. На конец сентября Denizbank был на девятом месте по размеру активов среди банков Турции.

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Директор ЦРУ прогнозирует попытки России оказать влияние на выборы в конгресс

Ведомости
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Российские спецслужбы продолжают подрывную деятельность за рубежом. Об этом заявил шеф ЦРУ Майк Помпео в интервью BBC. «Я не заметил, чтобы они [российские спецслужбы] стали менее активно действовать», – сказал он. На вопрос о том, не ожидает ли он активности России в преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 г., Помпео ответил утвердительно. «Конечно. Я ожидаю, что они [российские спецслужбы] попробуют сделать что-то, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и честные выборы и что нам удастся добиться того, чтобы их усилия не повлияли серьезно на исход голосования», – сказал он.

В США продолжается расследование о вмешательстве России в выборы президента США. В ближайшее время ожидается визит президента США Дональда Трампа в офис спецпрокурора Роберта Мюллера.

Помпео заявил, что спецслужбы США стараются установить, кто именно стоит за подрывной деятельностью России, используя разные технологии для предотвращения попыток влияния.

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Госдепартамент потребовал от России прекратить опасные перехваты самолетов

Ведомости
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Внешнеполитическое ведомство США выразило «наивысший уровень обеспокоенности» в связи с инцидентом с участием российского и американского самолетов, произошедшим 29 января над Черным морем. «Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский Су-27 совершил небезопасное взаимодействие с американским EP-3 в международном воздушном пространстве – сблизился на расстояние до 5 футов (чуть более 1,5 м) и пересек путь ЕР-3 прямо перед его носом», – говорится в заявлении госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.

Госдеп обвинил Россию в грубом нарушении международного права – соглашения от 1972 г. о предотвращении инцидентов в открытом море. «Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные действия, которые повышают риск просчета, создают опасность столкновения в воздухе для экипажей», – отмечается в заявлении госдепа.

Ранее в российском Минобороны опровергли сообщения американских СМИ, в частности CNN, о якобы небезопасном перехвате в небе над Черным морем американского самолета-разведчика. Военные сообщили, что «над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России». Поднятый на перехват неопознанной цели Су-27 приблизился к ней на безопасное расстояние, идентифицировал ее и сопровождал, не допуская нарушения ею границы воздушного пространства России с соблюдением мер безопасности, отметили в российском военном ведомстве.

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Политика
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Госдеп оценил эффект от закона о санкциях против оборонного сектора России

Ведомости
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Принятие в США закона, предусматривающего введение санкций против российского военно-промышленного комплекса, уже привело к срыву сделок на миллиарды долларов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, передает агентство Reuters.

«Сегодня мы уведомили конгресс, что этот закон и его реализация сдерживают сделки российского ВПК. По нашим оценкам, с момента принятия этого закона иностранные государства отказались от запланированных или объявленных покупок продукции российского ВПК на несколько миллиардов долларов», – заявила Нойерт.

Она отметила, что этот эффект только начинает проявляться, поскольку на заключение крупных оборонных сделок обычно уходит много времени. «С этой точки зрения если закон работает, то вводить санкции против конкретных организаций или людей не потребуется, поскольку законодательство, по сути, служит сдерживающим фактором», – отметила представитель госдепартамента. Как отмечает агентство Reuters, этим заявлением администрация Белого дома дала понять, что не планирует вводить новые санкции против российского оборонного сектора.

В августе 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS). По этому закону Вашингтон с 29 января может вводить санкции против компаний и физлиц из любой страны за значительные сделки с предприятиями российского ВПК.

Этот же закон предусматривает, что чиновники администрации должны до 29 января передать в конгресс список близких к руководству России чиновников и бизнесменов. Список, который называют «кремлевским докладом», пока не был опубликован. В понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что администрация ожидает публикации этого доклада. В понедельник Белый дом провел для конгресса засекреченный брифинг, посвященный санкциям, сообщил член комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин. Раскрывать детали он отказался.

Политика
Новости

Белый дом провел для конгресса секретный брифинг о санкциях против России

Ведомости
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Администрация президента США в понедельник провела для конгресса засекреченный брифинг, посвященный санкциям против России по закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS). О брифинге сообщил член комитета по иностранным делам сената США, демократ Бен Кардин. Его заявление опубликовано на сайте сената.

Кардин напомнил, что согласно закону США с 29 января могут начать вводить санкции против компаний и физлиц из любой страны за значительные сделки с предприятиями российского оборонного сектора.

«Администрация сегодня провела засекреченный брифинг, посвященный предпринимаемым сейчас дипломатическим усилиям, и я ценю сотрудничество администрации с конгрессом по этому вопросу", – заявил Кардин, отметив, что не собирается говорить о «засекреченном содержании обсуждений».

«США должны быть готовы ввести эти санкции в случае явного нарушения закона. Администрация не должна прекращать эти усилия, и я ожидаю частого и регулярного диалога по этому вопросу», – подчеркнул сенатор.

Закон CAATS, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе, также предусматривает подготовку так называемого кремлевского доклада – списка близких к руководству России чиновников и бизнесменов. Минфин должен был передать его конгрессу к 29 января. В понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что администрация ожидает публикации этого доклада.

Политика
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Родченков заявил о вовлеченности Путина в российский допинговый скандал

Ведомости
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Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. «Путин знал всех участников [схемы] по именам. [Экс-министр спорта Виталий] Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя», – рассказал Родченков автору фильма, немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Представитель президента России на вопросы не ответил.

В фильме приводится схема информирования властей о допинговых злоупотреблениях со слов Родченкова. Он докладывал обо всем заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Мутко, который общался с Путиным.

«В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию! У России передовой опыт», – заметил Родченков. Этому заявлению в программе ARD предшествовали кадры передачи проб мочи через дырку в стене и замены их на новые. Затем была показана «картинка» выступления Путина на открытии Олимпийских игр. Во второй части фильма Родченков рассказал о том, что в подмене проб участвовали офицеры ФСБ. Именно они приносили в его лабораторию открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов. По словам Родченкова, одним из ключевых представителей российской допинговой системы был проживающий в Швейцарии специалист по спортивной медицине Сергей Португалов. Якобы именно он изобрел стимулирующий препарат, который практически не отражался в пробах спортсменов. Весной 2017 г. бывший профессор и руководитель Центра медико-биологического обеспечения Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Португалов был признан Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне виновным в нарушении антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики и отстранен от работы в спортивных организациях.

Родченков рассказал автору сюжета о том, как чувствует себя информатор WADA. «Я наслаждаюсь каждым днем, что я жив, и тем, что я делаю любимые вещи. Как и вы бы наслаждались. Но как я могу быть уверен, если предполагаемый киллер может быть где-то рядом», – отметил он. Ранее в фильме приводились кадры, на которых экс-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев заявил, что Родченкова надо расстрелять, «как Сталин бы сделал». Как уточнил автор сюжета, «теперь Родченков боится за свою жизнь... Возможно, будет бояться всю жизнь».

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Политика
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Пресс-секретарь Белого дома подтвердил срок публикации «кремлевского доклада»

Ведомости
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Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила ожидаемую в понедельник (по местному времени) публикацию доклада минфина США о санкциях против России, передает «Интерфакс».

«Мы ожидаем публикацию доклада сегодня, и я советую вам обращаться в министерство финансов за деталями, касающимися этого дела», - уточнила она на брифинге.

Ранее Bloomberg со ссылкой на Белый дом сообщил, что «кремлевский доклад» будет опубликован в понедельник 29 января.

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Минобороны сообщило подробности о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США

Ведомости
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Минобороны России опровергает информацию американских СМИ о якобы небезопасном перехвате в понедельник, 29 января, в небе над Черным морем российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика EР-3 Orion («Орион»).

29 января дежурными средствами контроля «над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России», сообщили в пресс-службе Минобороны.

На перехват неопознанной цели был поднят истребитель Су-27. Российский истребитель приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние и идентифицировал его. В частности, было установлено, что неопознанным объектом является самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

Су-27 сопровождал самолет радиоразведки, не допуская нарушения им границы воздушного пространства России с соблюдением мер безопасности.

«После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства России, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», - говорится в сообщении Минобороны. Нештатных ситуаций зафиксировано не было, полет Су-27 происходил в соответствии с международными требованиями.

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Замруководителя ФБР Эндрю Маккейб подал в отставку

Ведомости
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Первый замруководителя ФБР США Эндрю Маккейб, чью работу ранее раскритиковал американский президент Дональд Трамп, подал в отставку, передает NBCNews со ссылкой на источники.

По словам источника, Маккейба вынудили уйти в отставку раньше срока. Официально уйти в отставку Маккейб сможет только в марте, до этого он будет считаться сотрудником ФБР, однако выполнять свои обязанности он не будет. По мнению источника, он накопил большое количество дней отпуска.

В мае 2017 г. Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми, Маккейб с мая по август 2017 г. был временно исполняющим обязанности директора бюро.

Как пишет CNBC, Маккейб будет в отпуске до марта, ему будет выплачиваться жалование, а потом он выйдет на пенсию.

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