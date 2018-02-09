Российский рынок акций снижается вслед за мировым

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Орешкин призвал остановить рост неналоговой нагрузки на бизнес

Минфин и Минэкономразвития рассчитывают на принятие Госдумой законопроекта о регулировании обязательных неналоговых платежей в весеннюю сессию. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, поправки предотвратят рост неналоговой нагрузки на бизнес.

Министерства сходятся во мнении, что неналоговые платежи являются важным элементом общей стабильности фискальной нагрузки, отметил Орешкин (цитаты по ТАСС). «Буквально пару дней назад мы вместе [с министром финансов] Антоном Германовичем [Силуановым] написали письмо о необходимости регулирования. У нас есть подготовленный совместно законопроект», - сказал Орешкин.

«Этот законопроект нужно стараться принять в весеннюю сессию, чтобы поток роста неналоговый нагрузки через разные платежи и на федеральном, и на региональном уровне все-таки остановить, регулировать и не дать ему разрастаться», - указал Орешкин.

В свою очередь Силуанов подчеркнул, что разрабатываемые правительством поправки в налоговое законодательство предусматривают снижение фискальной нагрузки на добросовестных предпринимателей. После запуска новой налоговой системы с 2019 г. фискальные условия будут стабильными в течение шести лет, обещал Силуанов.

Законопроект о регулировании неналоговых платежей и их объединении в отдельном кодексе был подготовлен Минэкономразвития и Минфином летом 2017 г. Однако в январе этого года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 28 февраля представить предложения о возможности включения таких платежей в Налоговый кодекс, писал РБК со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке. Единая позиция правительства по этому вопросу еще не сформирована, но позиция Минфина и Минэкономразвития о создании отдельного закона может возобладать, рассказывал изданию член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин.

Сейчас неналоговые платежи регулируются отдельными нормативными актами, взимаются по различным правилам и администрируются разными ведомствами. К таким платежам относится, например, сбор за проезд большегрузов по федеральным трассам по системе «Платон», курортный сбор, сбор за регистрацию бизнеса, патентные пошлины. Формально неналоговыми являются и взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд обязательного соцстрахования.

Согласно представленной ранее версии законопроекта о неналоговых платежах, перечни обязательных платежей на федеральном, региональном и местном уровнях должны быть утверждены до 1 января 2019 г.

По данным Минфина, в 2016 г. неналоговая нагрузка на экономику достигла 0,74% ВВП при общей фискальной нагрузке 29,95%.