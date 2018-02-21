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Сбербанк покинул старший вице-президент по внедрению Agile

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Старший вице-президент по трансформации Сбербанка Барт Шлатман покинул банк после года работы, подтвердила «Ведомостям» пресс-служба кредитной организации. Причины его ухода не раскрываются.

Шлатман присоединился к команде топ-менеджеров Сбербанка 1 февраля 2017 г., на своем посту он подчинялся напрямую президенту – председателю правления госбанка Герману Грефу и отвечал за внедрение принципов Agile.

До перехода в Сбербанк Шлатман 10 лет занимал позицию главного операционного директора нидерландского подразделения ING и возглавлял один из самых инновационных процессов трансформации в банковской сфере, представляла нового топ-менеджера пресс-служба Сбербанка при его назначении. Шлатман «был одним из лидеров, преобразовавших ING Netherlands в омниканальный банк с четкими клиентскими сценариями и agile-принципами работы», говорилось в сообщении госбанка.

«Его обширный опыт поможет нам успешно трансформировать наш банк в высокопроизводительную, эффективную, надежную и гибкую компанию», – говорил про Шлатмана Греф.

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«Коммерсантъ» узнал о специфике предвыборного послания Путина

Ведомости
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Предвыборное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 1 марта, впервые будет «охватывать шестилетний период». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. До сих пор в послании парламентариям президент формулировал тезисы работы на ближайший год.

Поменяться может и место действия. Вместо Георгиевского зала Кремля послание может быть оглашено в Большом Манеже. Это должно подчеркнуть, что оно адресовано «всему гражданскому обществу, а не только «пиджакам»», пояснил идею кремлевских политтехнологов собеседник издания. Помимо традиционной аудитории – законодателей, членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главы Счетной палаты, членов Госсовета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России – в этот раз среди приглашенных могут оказаться доверенные лица Путина как кандидата в президенты. Впрочем, в зале они будут присутствовать в другом качестве – как члены Общественной палаты или общественные деятели, поскольку послание «носит конституционный характер». В штабе уточнили, что послание – это «рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата».

Последний раз Путин выступал с обращением к Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. Таким образом, это первый раз, когда нарушается «ежегодный» статус обращений, прописанный в Конституции. Впрочем, санкций за это Основной закон не предполагает.

Первоначально послание намечалось на конец ноября – начало декабря, когда президент традиционно дает большую пресс-конференцию. Его перенос был продиктован предвыборной логикой.

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Новости

Daimler начал поставки предсерийных электрических тяжелых грузовиков

Ведомости
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Грузовое подразделение Daimler отправляет в пробную эксплуатацию потребителям первые электрические тяжелые грузовики Mercedes-Benz eActros, сообщила компания. Десять машин полной массой 18 или 25 т получат несколько немецких компаний для применения в реальных условиях, для оценки экономической эффективности и удобства использования. Грузовики оснащены тремя электромоторами и литий-ионной батареей 240 кВтч, которые позволяют машинам проезжать без подзарядки до 200 км с номинальной нагрузкой. Пробная эксплуатация продлится до середины 2020 г., серийное производство eActros может начаться в 2021 г., сообщила компания.

В октябре японская «дочка» Daimler, компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) представила первый в мире полностью электрический «дальнобойный» тягач - 23-тонный электрогрузовик E-Fuso Vision One, который способен проехать до 350 км без подзарядки и перевозить до 11 т груза. Cерийное производство E-Fuso Vision One должно начаться в течение четырех лет, объевила компания.

Daimler, уже выпускающая легкие и средние электрогрузовики, соревнуется в сегменте тяжелой техники с американской Tesla Motors, которая показала в ноябре 2017 г. прототип седельного тягача Semi с запасом хода до 805 км. Tesla обещает выпустить серийный тягач в 2019 г

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Политика
Новости

Президент Сербии рассказал о письме Путину

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Президент Сербии Александр Вучич передал письмо президенту России Владимиру Путину. Послание сербский президент передал во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Белграде. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это письмо с благодарностью за то, что президент сделал для развития отношений с Сербией, отметил Вучич. «Надеюсь, что в будущем мы сделаем еще больше», – добавил он. По его словам, торгово-экономические отношения между двумя странами хорошо развиваются.

Ранее сегодня Лавров заявил, что Москва не останется в стороне и готова быть посредником в переговорах между Сербией и косовскими албанцами. Кроме того, он отметил, что американцы никого не приглашают на свою базу в Косово: «Поступают сведения о том, что непонятно чем там занимаются американские коллеги. Но они не приглашают никого ее посетить».

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Стиль жизни
Новости

Керлингист Крушельницкий должен будет отдать медаль Олимпиады-2018

Ведомости
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Российскому керлингисту Александру Крушельницкому надо будет отдать бронзовую медаль Олимпиады-2018. Об этом заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

В его пробе обнаружили запрещенное вещество, напомнила она: «Мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба – мельдоний». Если был бы суд, то в любом случае приняли бы решение забрать медаль, добавила она. Решение о дисквалификации должна принять Всемирная федерация керлинга, отметила Паринова. По ее словам, Крушельницкий вместе с ФКР и командой будут разбираться, «чтобы очистить доброе имя».

Ранее сегодня Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщал ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена. По его словам, это бессмысленно и бесполезно. «Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов», - отметил керлингист. Однако он подчеркнул не в первый раз, что никогда не употреблял допинг.

Крушельницкий выиграл вместе с Анастасией Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте. Это была первая медаль российских спортсменов в керлинге на Олимпиаде-2018. Позднее в двух пробах Крушельницкого нашли мельдоний. ФКР считает, что кто-то мог добавить запрещенное вещество в пищу спортсмена.

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Политика
Новости

Громкие уголовные дела не помогли России подняться в индексе восприятия коррупции

Ведомости
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«Трансперенси интернешнл» опубликовала свежий индекс восприятия коррупции (CPI-2017) – составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран.

Россия снова опустилась в рейтинге CPI – со 131-го места из 176 в 2016 г. до 135-го места из 180 в 2017 г., следует из нового исследования. Однако само значение воспринимаемой коррупции в России в баллах (29) остается неизменным уже третий год – незначительные изменения авторы индекса связывают с изменением количества стран-участников. «Фактически это значит, что громкие уголовные дела не произвели на респондентов достаточного впечатления, чтобы признать какой-то прогресс в противодействии коррупции со стороны России», – констатирует замгендиректора «Трансперенси» Илья Шуманов.

Россия делит позицию с такими странами, как Гондурас, Мексика, Киргизия и Лаос.

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Экономика
Новости

Минфин поддержит частную криптовалюту в России при условии контроля

Ведомости
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Министерство финансов России будет возражать против создания частной российской криптовалюты при двух условиях. Об этом говорится в письме министра финансов Антона Силуанова президенту Владимиру Путину, передает «Интерфакс» (письмо есть в распоряжении агентства).

В частности, российское ведомство не будет возражать против выпуска частной криптовалюты, если в проекте по созданию криптовалюты в России не будет госинвестиций, а также при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей.

Попытка использования национальной криптовалюты как средства привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику, по всей видимости, столкнется с проблемой ее обмена на иностранную валюту, отмечается в письме. В последнее время появились сообщения об ограничении доступа российских пользователей к иностранным криптовалютным биржам, в будущем можно ожидать ограничений выхода национальной криптовалюты России на международные площадки, отмечается там же. Следовательно, создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей «эмиссии» криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров, считает Силуанов.

Ранее Венесуэла выпустила собственную криптовалюту El Petro. На специальном портале elpetro.gob.ve представлено руководство по приобретению венесуэльской криптовалюты для физических и юридических лиц из любых стран. Национальная криптовалюта укрепит экономику страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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Бизнес
Новости

ФАС напомнила «Циану» о недопустимости копирования объявлений «Авито»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании ООО «Айриэлтор» (сайт объявлений по продаже и покупке недвижимости «Циан») из-за признаков нарушения закона «О защите конкуренции». Об этом говорится на сайте службы.

В частности, сайт «Циан» копировал объявления с сайта «Авито», установила ФАС. Теперь «Циан» должен не только перестать копировать объявления конкурента, но и удалить ранее скопированный контент.

Предупреждение необходимо исполнить в течение 14 дней, указывает ФАС. После выполнения необходимо отчитаться в службу.

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Финансы
Новости

В топ-20 проблемных по ОСАГО регионов вошли шесть новых

ТАСС
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Проблемных регионов, где средняя выплата по ОСАГО превышает 100 000 руб. (средняя по стране - 78 000 руб.), за 2017 г. стало больше вдвое, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

По мнению союза, это показатель роста мошенничества с ОСАГО. «Ситуация по России очень неравномерная. Например, в 13 субъектах средняя выплата выше 100 000 руб., в том числе максимальная величина - 160 000 руб. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в два раза меньше», - цитирует пресс-служба союза президента РСА Игоря Юргенса.

Все показатели, характеризующие убыточность ОСАГО, в 2017 г. выросли, подсчитал РСА. Частота страховых случаев по итогам 2017 г. составила 5,5% (по итогам 2016 г. - 5,8%), средняя выплата - 78 300 руб. (за 2016 г. - 71 800 руб.), доля судебных выплат в общей сумме оплаченных убытков - 18,2% (за 2016 г. - 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования по суду - 109% (за 2016 г. - 100%), отношение выплат к сборам с учетом расходов на ведение дела - 95% (по 2016 г. - 91%).

В топ-20 регионов с максимально критическими показателями по ОСАГО по итогам 2017 г. вошли новые субъекты: Приморский край (переместился с 30-го места), Свердловская область (с 32-го места), Астраханская область (с 26-го), Воронежская область (с 21-го места), Красноярский край (с 35-го места), Дагестан (с 25-го места), Ярославская область (с 29-го места). «Лидерами этого антирейтинга являются Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область», - говорится в сообщении.

По данным РСА, нарастающая убыточность ОСАГО спровоцирована недобросовестными автоюристами, искусственно завышающими выплаты страховщиков в судах. Для борьбы с этой проблемой РСА проводит совещания с правоохранительными органами в регионах, в 2017 г. натуральная форма возмещения по ОСАГО (ремонт) была установлена в качестве приоритетной.

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Политика
Новости

Движение на МЦК восстановлено после сбоя

Ведомости
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На Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба московского метро.

В 19.30 мск она сообщала, что на МЦК нет движения поездов в одну сторону – по часовой стрелке. «Нет движения поездов по часовой стрелке по техническим причинам. Железнодорожники предпринимают максимум усилий для скорейшего возобновления движения по первому пути», – говорится в сообщении.

Ранее на сбой в движении поездов МЦК обратили внимание пользователи Twitter. Например, жительница Москвы пожаловалась на то, что ждет поезда полчаса.

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Политика
Новости

В Москву придут аномальные холода

Ведомости
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С 23 по 28 февраля 2018 г. в Московской области ожидается аномально холодная погода. Местами температура по региону опустится до -28 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В Московском регионе начала устанавливаться аномально холодная погода, в ближайшие дни будет дальнейшее усиление морозов, передает Гидрометцентр. Столбик термометра опустится ниже климатической нормы на 7-12 градусов, местами даже на 15-18 градусов. Ночью на севере Московской области температура может опуститься до -35 градусов, в столице - до -20 градусов. Днем в Москве будет около -11 и -9 градусов, по области - до -13, уточняет Гидрометцентр.

В Москве будут самыми холодными 22, 23 и 25 февраля – температура опустится днем до -12, согласно сервису «Яндекс. Погода». Однако по данным Gismeteo, самым холодным днем в столице будет 26 февраля – ожидается до -20. На «Погода. Mail» ниже всего столбик термометра в Москве опустится 25 февраля – до -15 днем.

Холодная погода связана с арктическим антициклоном с северо-запада, при этом воздух на европейскую территорию будет поступать с севера Сибири. Произойдет так называемое «ультраполярное» вторжение воздушных масс, говорится в сообщении Гидрометцентра. Похолодание также ожидается в Поволжье и на юге России.

При сильном морозе надо тепло одеваться и не стоит лишний раз выходить из дома, напоминает МЧС. Желательно надевать шерстяные носки, если таких нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных носков, говорится в сообщении службы. На морозе не надо стоять, а надо передвигаться, также стоит дышать медленно и желательно носом. «Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями», – уточняет МЧС.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор готов запретить молочные продукты из целых регионов Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор готов ввести запрет на ввоз молочной продукции не с отдельных предприятий, а из целых регионов Белоруссии, следует из сообщения службы. К таким мерам придется прибегнуть из-за ситуации с безопасностью молока и молочной продукции, говорится в письме Россельхознадзора в Министерство сельского хозяйства страны.

По мнению Россельхознадзора, нестандартной и опасной молочной продукции из Белоруссии становится больше, несмотря на то что в списке особого внимания уже 42 белорусских предприятия. «Из выявленных в 2017 г. 596 случаев нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований Евразэс в продукции производителей Республики Беларусь 376 установлено в молоке и молочной продукции, из которых 210 случаев – это выявления остатков запрещенных и вредных веществ (55,6% от всех случаев выявленных нарушений в молоке и молочной продукции)», - пишет ведомство. Ситуация не улучшается и в 2018 г.

Россельхознадзор пишет, что неоднократно указывал на необходимость входного контроля сырья на предприятиях России, использующих сырье из Белоруссии, но предупреждения не действуют. Примером являются «неоднократные обнаружения запрещенных и вредных веществ в сухих молочных продуктах производства ОАО «Бабушкина крынка» (9 выявлений только за период с 12.01.2018 по 05.02.2018), которые, несмотря на это, используются для производства молочной продукции в России».

С учетом необходимости обеспечения безопасности продукции Россельхознадзор готов к более эффективным мерам, в том числе введению ограничений на отдельные виды молочной продукции «с учетом административных территорий Республики Беларусь, с которых чаще всего поступает небезопасная продукция».

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Финансы
Новости

Госдума направит запрос в ЦБ и Генпрокуратуру о банке «Югра»

Ведомости
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Госдума России направит в Банк России и Генпрокуратуру запрос о банке «Югра». Соответствующий запрос составили депутаты. В частности, они хотят узнать финансовое состояние банка и результаты работы его временной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обращение в ЦБ будет касаться вкладчиков банка. Депутаты просят уточнить их перспективы. В настоящее время у 34 679 человек есть вклады в «Югре» на более чем 1,4 млн руб. Запрос в Генпрокуратуру составлен на основании информации о возможных нарушениях проверок, которые провели ранее в банке. Кроме того, депутаты просят уточнить наличие активов, которые позволят удовлетворить требования вкладчиков.

ЦБ отозвал лицензию «Югры» в конце июля 2017 г. До этого, 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 млрд руб. В августе ЦБ попросил суд признать банк банкротом.

Клиенты «Югры» пришли к ЦБ

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