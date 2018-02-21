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Сбербанк покинул старший вице-президент по внедрению Agile

Старший вице-президент по трансформации Сбербанка Барт Шлатман покинул банк после года работы, подтвердила «Ведомостям» пресс-служба кредитной организации. Причины его ухода не раскрываются.

Шлатман присоединился к команде топ-менеджеров Сбербанка 1 февраля 2017 г., на своем посту он подчинялся напрямую президенту – председателю правления госбанка Герману Грефу и отвечал за внедрение принципов Agile.

До перехода в Сбербанк Шлатман 10 лет занимал позицию главного операционного директора нидерландского подразделения ING и возглавлял один из самых инновационных процессов трансформации в банковской сфере, представляла нового топ-менеджера пресс-служба Сбербанка при его назначении. Шлатман «был одним из лидеров, преобразовавших ING Netherlands в омниканальный банк с четкими клиентскими сценариями и agile-принципами работы», говорилось в сообщении госбанка.

«Его обширный опыт поможет нам успешно трансформировать наш банк в высокопроизводительную, эффективную, надежную и гибкую компанию», – говорил про Шлатмана Греф.