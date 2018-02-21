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Госдума направит запрос в ЦБ и Генпрокуратуру о банке «Югра»

Госдума России направит в Банк России и Генпрокуратуру запрос о банке «Югра». Соответствующий запрос составили депутаты. В частности, они хотят узнать финансовое состояние банка и результаты работы его временной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обращение в ЦБ будет касаться вкладчиков банка. Депутаты просят уточнить их перспективы. В настоящее время у 34 679 человек есть вклады в «Югре» на более чем 1,4 млн руб. Запрос в Генпрокуратуру составлен на основании информации о возможных нарушениях проверок, которые провели ранее в банке. Кроме того, депутаты просят уточнить наличие активов, которые позволят удовлетворить требования вкладчиков.

ЦБ отозвал лицензию «Югры» в конце июля 2017 г. До этого, 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 млрд руб. В августе ЦБ попросил суд признать банк банкротом.

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