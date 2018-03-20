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Стоимость нефти марки Brent превысила $67 за баррель впервые с 27 февраля

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 15:45 мск увеличилась на 1,5% и составила $67,10 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К этому времени апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,47% до $62,97 за баррель. Последний раз стоимость Brent превышала $67 за баррель 27 февраля 2018 г.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что технический комитет ОПЕК оценил уровень выполнения соглашения по снижению добычи в феврале в 138%. 12 стран, входящих в ОПЕК, перевыполнили план на 42%, страны-партнеры - на 13%.

Инвесторы ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти опубликует доклад в среду, вслед за ним данные обнародует минэнерго США. Эксперты ожидают увеличения запасов нефти за прошедшую неделю на 3,4 млн баррелей.