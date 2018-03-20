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«Конкорд управление активами» подала иск к Промсвязьбанку на 13,8 млрд рублей

Управляющая средствами НПФ «Будущее» компания - «Конкорд управление активами» - подала иск к Промсвязьбанку на сумму 13,8 млрд руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Третьими лицами в иске указаны НПФ «Образование», НПФ «Телеком-союз», НПФ «Будущее» и НПФ «Социальное развитие», бенефициаром которых являются структуры бизнесмена Бориса Минца.

15 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может принять от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) все обыкновенные акции Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд руб. Передача акций произойдет по той цене, по которой они достались АСВ.

АСВ расплатится за акции Промсвязьбанка облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г., сообщал «Интерфакс». Промсвязьбанк будет передан в собственность Росимущества.