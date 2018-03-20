Новости
Финансы
Новости

Умер сооснователь Blackstone Питер Петерсон

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На 92-м году жизни умер американский миллиардер, сооснователь инвестиционной группы Blackstone Питер Петерсон, передает Bloomberg. Он скончался в своем доме в Нью-Йорке.

Петерсон родился 5 июня 1926 г. в семье греческих иммигрантов. Он окончил Северо-Западный университет в 1947 г. В 1951 г. получил степень МBA в бизнес-школе Чикагского университета. С 1948 по 1971 г. работал топ-менеджером в различных корпорациях. С 1971 г. был помощником президента США Ричарда Никсона по международным экономическим вопросам, в 1972-1973 г. - министром торговли США.

В 1973-1984 гг. Петерсон возглавлял Lehman Brothers. В 1985 г. совместно со Стивеном Шварцманом он основал инвестиционную группу Blackstone.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД России пригласил 21 марта иностранных послов обсудить дело Скрипаля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран в Москве обсудить 21 марта с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом ТАСС заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, приглашение на встречу получили все аккредитованные в России послы зарубежных стран. «Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», - сказала Захарова.

По ее словам, российский МИД хочет довести российскую точку зрения до официальных представителей других стран, ответить на интересующие их вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у Москвы.

Как отметила Захарова, Лондон до сих пор официально не сообщил, каким химическим веществом был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. При это, по ее словам, официальная информация Москвы была донесена до Совбеза ООН, ОБСЕ и ОЗХО.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Их в бессознательном состоянии обнаружили в британском городе Солсбери возле торгового центра. Состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как критическое. Они находятся в состоянии комы. Позже Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипаля, получившего убежище в Великобритании. Следствие считает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось на территории России еще во времена СССР.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Путин набрал на выборах президента за рубежом почти 85% голосов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Подавляющее большинство россиян за рубежом на выборах президента России 18 марта проголосовали за нынешнего главу государства Владимира Путина, на втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Центризбиркома (ЦИК) Василия Лихачева.

«Наши соотечественники за границей проголосовали следующим образом: Владимир Путин получил 84,99% голосов, Павел Грудинин - 5,04%, Владимир Жириновский - 1,75%», - сказал он.

По его словам, на четвертом месте по популярности Ксения Собчак. Телеведущая получила 4,07% голосов, на пятом месте - основатель «Яблока» Григорий Явлинский с 1,57% голосов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов набрал 0,65% голосов, кандидат в президенты Сергей Бабурин - 0,42%, на последнем месте - Максим Сурайкин с 0,3% голосов. Всего на выборах за границей проголосовали около 475 000 граждан России, не менее 56 000 из них - досрочно, отметил Лихачев.

По данным ЦИК на 19 марта, 18 марта на выборы президента России пришли 73 млн человек, явка составила 67,49%. По предварительным результатам голосования, на территории России Путин набрал более 76,5% голосов избирателей. На втором месте Грудинин с 11,9% голосов, на третьем месте Жириновский (около 5,5%).

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Все средства «Газпрома», которые находились на территории Украины, поступили в бюджет страны. С таким заявлением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает «Укринформ».

«Мы уже изъяли часть средства — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в госбюджет. Это более 100 млн гривен», — сказал Петренко. По его мнению, это около $3,8 млн по нынешнему курсу.

По его словам, минюст Украины также пытается взыскать с «Газпрома» еще $6 млрд штрафа в соответствии с решением украинского суда. У Киева есть «хорошие перспективы и наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения», добавил Петренко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил начать опись и арест принадлежащих на Украине «Газпрому» активов по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке». Речь идет об имуществе компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Также арестованы ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».

Выбор редактора
Экономика
Новости

Moody's поставило рейтинг России в зависимость от санкций и структурных реформ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кредитный рейтинг России во время очередного шестилетнего президентского срока Владимира Путина будет зависеть прежде всего от экономической политики и того, насколько она будет стимулировать рост экономики, пишет рейтинговое агентство Moody's в своем новом докладе. Однако продолжающиеся санкции в отношении России ограничат властям страны пространство для экономического маневра, считает ведущий аналитик агентства Moody’s по России Кристин Линдоу.

Линдоу напоминает, что недавний позитивный прогноз по кредитному рейтингу России (сейчас Ва1 по шкале агентства) не связан с ожиданием реального ускорения экономики при реализации какой-то из экономических программ в среднесрочной перспективе. «Поэтому кредитный рейтинг России может приблизиться к историческим максимумам, если эти меры будут реализованы в том или ином виде», - ожидает Линдоу.

По мнению аналитика, из трех предложенных Путину на четвертый срок планов реформ - ЦСР Алексея Кудрина, министра экономразвития Максима Орешкина и Столыпинского клуба - наиболее вероятна комбинация первых двух. Критерием их успеха для агентства будет то, насколько Россия в ближайшие годы сократит отставание в динамике ВВП от других развивающихся стран.

Пока структурные ограничения в экономике страны не дают возможности для роста ВВП выше 1,5-2%, считает Moody's. «Стареющее население, хроническое недоинвестирование, зависимость от нефтегазовых доходов, высокий уровень бедности и неравенства ограничивают любой рост, даже без учета санкций», - отмечает эксперт. Россия не отрезана от международных рынков капитала, констатирует эксперт, однако санкции уже значительно снизили и внешние, и внутренние инвестиции.

«Недавняя эскалация напряженности между Россией и Великобританией представляет потенциальную новую угрозу экономическим целям России, поскольку способна привести к усилению санкций Запада. Реакция России в последние дни затрудняет деэскалацию и приводит к дальнейшему отчуждению от Запада, негативно влияя на приток капитала и технологий, которые необходимы стране для долгосрочного развития. Стоит отметить, однако, что аппетит к дальнейшим санкциям в Евросоюзе кажется ограниченным, а двусторонние санкции США или Великобритании кажутся менее эффективными», - заключает эксперт.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Конкорд управление активами» подала иск к Промсвязьбанку на 13,8 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управляющая средствами НПФ «Будущее» компания - «Конкорд управление активами» - подала иск к Промсвязьбанку на сумму 13,8 млрд руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Третьими лицами в иске указаны НПФ «Образование», НПФ «Телеком-союз», НПФ «Будущее» и НПФ «Социальное развитие», бенефициаром которых являются структуры бизнесмена Бориса Минца.

15 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может принять от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) все обыкновенные акции Промсвязьбанка на сумму до 150 млрд руб. Передача акций произойдет по той цене, по которой они достались АСВ.

АСВ расплатится за акции Промсвязьбанка облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г., сообщал «Интерфакс». Промсвязьбанк будет передан в собственность Росимущества.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп поздравил Путина с победой на выборах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону президента России Владимира Путина с победой на выборах 18 марта, сообщает Белый дом. Лидеры двух стран обсудили вопросы национальной безопасности и усилия по обеспечению стратегической стабильности.

«Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и приняли решение продолжать диалог о взаимных приоритетах национальной безопасности и существующих проблемах», - говорится в заявлении.

Ранее Трамп завил, что между ним и Путиным состоялся «очень хороший разговор». Американский президент также сказал, что встреча с Путиным может состояться в «не самом отдаленном будущем».

О том, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах, ранее сообщил Кремль.

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис... Выражено удовлетворение определенным снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова», - отмечается в заявлении. Разговор носил конструктивный и деловой характер, уточнили в Кремле.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Алроса» откроет онлайн-магазин бриллиантов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Алмазодобывающая компания «Алроса» планирует начать продавать бриллианты онлайн в 2018 г. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании по сбыту Юрий Окоемов, передает «Прайм».

По словам Окоемова, сайт заработает в этом году. Он не назвал точных сроков, только отметил, что «скоро». Платформа уже разработана, сейчас компания решает логистические и маркетинговые вопросы, добавил Окоемов.

«Алроса» - крупнейший в России производитель алмазов. Выручка «Алросы» в 2017 г. упала на 13% до 275,4 млрд руб. год к году, чистая прибыль за аналогичный период снизилась на 41% до 79 млрд руб.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Google купила комплекс зданий Chelsea Market в Нью-Йорке за $2,4 млрд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Google закрыла сделку по покупке комплекса зданий Chelsea Market в Нью-Йорке у инвестиционной компании Jamestown. Сумма сделки оценивается в $2,4 млрд, пишет The Wall Street Journal. Штаб-квартира Google находится напротив приобретенного комплекса зданий. В штаб-квартире работают более 7000 человек.

В результате сделки Google получила более 110 000 квадратных метров и право на застройку 2,8 га. Ранее компания снимала в аренду несколько этажей в здании. При этом Jamestown продолжит управлять торговыми площадями и фуд-кортом, расположенными на нижних этажах.

Jamestown сохраняет за собой право использовать бренд Chelsea Market за пределами Манхэттена. Инвесткомпания собирается развивать в Европе и США гастрономические рынки под таким брендом.

Комплекс зданий Chelsea Market ранее принадлежал фабрике National Biscuit Company (Nabisco). В конце 90-х гг. в результате реконструкции на месте фабрики появился один из крупнейших в городе торгово-офисный центр.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ запретит кредиторам переуступать долги «черным коллекторам»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк России готовит поправки в закон о взыскании просроченной задолженности. Банкам и микрофинансовым организациям запретят переуступать долг юридическим лицам, не включенным в реестр профессиональных коллекторов, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя по защите службы по защите прав потребителей Центробанка России Михаила Мамута.

По его словам, на данный момент законом ограничены полномочия только по взысканию, но «не право на переуступку как таковое». Сейчас кредитные организации могут переуступать долг по несколько раз, а конечный взыскатель может грубо нарушать закон.

«Они фактически, представляясь МФО или коллектором, производят действия непосредственно по взысканию. Но поскольку эти организации не являются поднадзорным ни нам, ни ФССП субъектом, человек может жаловаться на них только в полицию», - объяснил Мамута. Он назвал эту зону рынка взыскания не просто «серой», а «черной».

В свою очередь Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила дать Центробанку России возможность возбуждать административные дела против банков и микрофинансовых организаций, нарушающих правила взыскания, либо разрешить взыскивать задолженность только физическим лицам, включенным в государственный реестр коллекторов, сказал на круглом столе замруководителя ведомства Игорь Савенко. ФССП столкнулась с недостатком полномочий по истребованию доказательств при работе с жалобами на организации, не входящие в реестр.

В 2017 г. ФССП получила 16 500 жалоб от граждан на нарушения закона о взыскании - порча имущества должника, угрозы, причинение вреда здоровью, непристойные выражения и пр. При этом 37,7% жалоб относились к деятельности микрофинансовых организаций, 35,2% - коллекторов из госреестра, 14,8% - банков.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп объявил о планах встречи с Путиным

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Вашингтоне объявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным «в недалеком будущем», чтобы обсудить «гонку вооружений и северокорейскую проблему», сообщили во вторник Fox News и AP. Также Трамп подтвердил, что поздравил российского президента с победой на выборах.

«У нас был очень продуктивный разговор, и я думаю, что в недалеком будущем мы, вероятно, встретимся [с Путиным], чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля. Но мы никогда не позволим никому даже приблизиться к нашему уровню», - сказал Трамп (цитата по Fox News). Помимо этого предметом обсуждения будут Сирия и Украина, заметил президент США.

Сегодня Трамп звонил Путину и поздравил российского президента с победой на выборах 18 марта. Как сообщил сайт Кремля, особое внимание в разговоре было «уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне». Также президенты обсудили сирийскую проблему, «внутриукраинский кризис» и снижение напряженности вокруг Корейского полуострова. Отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не обсуждалось, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль: Трамп поздравил Путина с переизбранием

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сегодня, 20 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили многочисленные американские СМИ со ссылкой на чиновников администрации президента США. Никаких других деталей разговора не приводилось - в частности, шла ли речь о победе Путина на выборах президента, отмечает The Hill.

В 18.25 мск на сайте Кремля появилось сообщение о разговоре Путина с президентом США, из которого следует, что Трамп поздравил Путина с переизбранием. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», - говорится в сообщении.

Лидеры обсудили сирийскую проблему, «внутриукраинский кризис», снижение напряженности вокруг Корейского полуострова, сообщил Кремль. «Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», - сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что «в Белом доме не удивлены результатами выборов» в России. Помимо этого Гидли отметил, что телефонный разговор между президентами стран пока не запланирован, а Вашингтон воздержится от поздравлений в адрес победившего на выборах Путина.

В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений со стороны Дональда Трампа. «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье - утро вечера мудренее», - сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читать ещё
Preloader more
Фото