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Набиуллина назвала целевой уровень ключевой ставки

Банк России планирует снизить ключевую ставку в 2018 г. до 6-7%, однако ее итоговый уровень может быть скорректирован в зависимости от конъюнктуры, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Уровень ключевой ставки постепенно приближается к тому диапазону, который мы обозначили как нейтральный, то есть такой, где денежно-кредитная политика не способствует ни снижению, ни ускорению инфляции относительно целевого уровня, – сказала Набиуллина. – Мы сейчас его оцениваем в 6-7% для ключевой ставки».

Набиуллина подтвердила планы ЦБ завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г. «Но нам еще предстоит нащупать тот уровень, на котором будет ключевая ставка, чтобы можно было сказать, что мы закончили цикл ее снижения, – указала председатель ЦБ. – Для нас не будет очевидно, что когда перейдем границу 7%, что мы точно остановились».

В пятницу ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,25%. В комментарии регулятора говорилось, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г. После этого «оценка диапазона нейтральной ставки может меняться в зависимости от тех или иных факторов», отметила Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ предупреждала, что когда ЦБ перейдет от жесткой к нейтральной политике, тогда в зависимости от «девальвационных и проинфляционных рисков <...> уже возможно движение ставки в обе стороны».