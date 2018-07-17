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ВТБ опроверг утечку личных данных клиентов в интернет

Персональные данные клиентов ВТБ не попали в выдачу поисковой системы «Яндекс». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе банка. ВТБ провел внутреннее расследование из-за сложившейся ситуации. «Установлено, что инцидент произошел по вине третьей стороны. При этом информация, относящаяся к банковской тайне, не была передана третьим лицам. Безопасность данных наших клиентов полностью защищена», - уточнили в кредитной организации.

В свою очередь в «Яндексе» пояснили, что ответственность за появление личных данных граждан в открытом доступе несут владельцы сайтов, с которых они утекли. Владелец сайта (или вебмастер) должен заблаговременно позаботиться о том, какие страницы могут попадать в поисковую выдачу, а какие - нет. «Нахождение подобных файлов касается абсолютно всех поисковых систем», - сказал представитель «Яндекса». Владельцы сайтов могут проверить, какие именно страницы сайта проиндексированы «Яндексом», с помощью сервиса «Яндекс.Вебмастер».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из пользователей сообщил, что в выдаче «Яндекса» оказались копии паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Пользователь также утверждал, что с помощью «Яндекса» можно получить личные данные клиентов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.