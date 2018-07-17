«Ренессанс страхование» раскрыло план по чистой прибыли до 2020 года
Объединенная страховая группа «Ренессанс страхование» рассчитывает в 2018–2020 гг. получить 11–13 млрд руб. чистой прибыли, передает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию к предстоящему размещению облигационного выпуска группы.
«Ренессанс страхование» собирается увеличивать премии ежегодно за этот период на 12%. В частности, ожидается, что премии в сегменте non-life будут расти каждый год на 10%, по страхованию жизни – на 19%.
Группа компаний планирует по итогам 2018 г. собрать 19,9 млрд руб. подписанной премии по автострахованию (доля сегмента в портфеле компании составляет 55%), 6,5 млрд руб. по ДМС (19%) и 7,6 млрд руб. по остальным сегментам (перестрахование, туризм, ипотека, несчастный случай, страхование имущества и грузоперевозок, 22%).
По итогам 2017 г. чистая прибыль группы по МСФО составила 2,9 млрд руб., премии – 58,7 млрд руб., активы – 85,6 млрд руб. Собственный капитал группы оценивался на уровне 19 млрд руб., страховые резервы – 43,3 млрд руб.
В группу «Ренессанс страхование» входят страховые компании «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь», «Интач страхование», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», а также НПФ «Благосостояние эменси», УК «Спутник управление капиталом» и медицинская страховая компания «Медкорп».