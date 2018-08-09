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Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа «Шереметьево»

Внешэкономбанк (ВЭБ) изучает возможность передачи прав требования по кредиту, который ранее был выдан аэропорту «Шереметьево». Этими правами заинтересовался Сбербанк, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя госкорпорации Игоря Шувалова.

«Мы также сегодня обсуждали вопросы переуступки прав требований по кредиту, который когда-то предоставлялся аэропорту «Шереметьево», когда был высокий риск и этот риск взял на себя Внешэкономбанк», - пояснил Шувалов по итогам заседания набсовета ВЭБа. Шувалов отметил, что кредит предоставлялся под строительство терминала D. Сейчас «он работает, это теперь действующий хороший объект», уточнил председатель.

По его словам, ВЭБ, как институт развития, выполнил свою роль и теперь должен выйти из проекта. Госкорпорации нужно направлять средства на другие проекты, которым необходима поддержка.

В начале 2000-х гг. кредиты на строительство терминала D выдали ВЭБ и ВТБ. Заемщиком по ним выступало ОАО «Терминал», присоединенное в 2012 г. к АО «Международный аэропорт «Шереметьево». Всего банки выделили около $1,1 млрд, из них ВЭБ предоставил $947 млн. В начале 2016 г. задолженность «Шереметьево» перед ВЭБом оценивалась в $551 млн, перед ВТБ - в $128 млн.

В отчетности АО «Международный аэропорт «Шереметьево» за 2017 г. говорилось, что на конец отчетного периода госкорпорация оставалась крупнейшим кредитором аэропорта. Задолженность в рублевом эквиваленте перед ВЭБом составляла около 31 млрд руб., перед Сбербанком - 3,2 млрд руб., перед ВТБ - в 1,3 млрд руб.

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