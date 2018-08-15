В работе приложения Сбербанка произошел сбой

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Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» вечером в среду пожаловались на сбои в работе сервиса. Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего работу приложений, сбой произошел приблизительно в 19:00 мск.
В Сбербанке подтвердили информацию о сбое в работе приложения. «Если у вас сейчас «Сбербанк Онлайн» работает со сбоями, не беспокойтесь — мы скоро все починим. Наши специалисты работают над этим. Извините, пожалуйста, за неудобства», - говорится в Twitter кредитной организации.
Большинство пользователей (62%), столкнувшихся с проблемами в работе сервиса, сообщили о невозможности войти в систему «Сбербанк Онлайн». Еще 29% пользователей пожаловались на то, что не могут получить выписку по счету, 8% клиентов не смогли совершить платеж со счета.
Некоторые пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» видят сообщение «Во время выполнения операции произошла ошибка» при попытке совершить платеж, отмечает интернет-издание «Банки.ру».
Сбербанк является крупнейшим банком в России и СНГ. Учредителем и основным акционером кредитной организации является Центробанк России. Регулятор владеет 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией. Другими акционерами банка являются международные и российские инвесторы. Приложением «Сбербанк Онлайн» пользуются более 37 млн человек. Ежемесячно они совершают 250 млн платежей и переводов при помощи приложения.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
1/10
Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
3/10
Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
5/10
Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
7/10
Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
9/10
Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Уличный художник Бэнкси выложил в свой Instagram переписку с неизвестным пользователем. Из нее следует, что Бэнкси не знал об организации выставки своих работ в Москве.
Переписка начинается с того, что кто-то прислал художнику фотографию Центрального дома художников (ЦДХ) в Москве с баннером выставки: «Я увидел это и подумал о тебе». Пользователь добавил, что за вход берут 20 фунтов стерлингов. На это сам Бэнкси ответил, что не берет деньги с людей за то, чтобы они увидели его работы. Бэнкси добавил, что он не тот человек, который мог бы жаловаться на то, что его работы выставляют без разрешения.
«Мы никогда не позиционировали эту выставку, как организованную или согласованную с Бэнкси. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию», – заявил организатор выставки Александр Начкебия (его комментарий «Ведомостям» предоставила пресс-служба ЦДХ. Начкебия же отметил, что вход на выставку стоит не 20 фунтов стерлингов, а восемь.
Выставка Бэнкси открылась в ЦДХ 2 июня. Она продлится до 2 сентября. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру, говорится на сайте ЦДХ. Билет на выставку стоит 550 руб. по будням и 650 руб. по выходным, а с экскурсоводом – 1400 руб.
Выставка организована при поддержке МТС, говорится на сайте ЦДХ. На момент написания материала МТС не ответили на вопросы «Ведомостей».
Бэнкси – псевдоним одного из самых известных уличных художников современности. Его первые работы появились в конце 1990-х годов. Настоящее имя Бэнкси неизвестно. Есть предположение, что это музыкант Роберт дель Найя, основатель группы Massive Attack. Сторонники этой версии указывают, что работы Бэнкси появляются в городах, где проходят концерты этой группы.
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Центробанк России обнаружил признаки вывода активов в двух московских банках - банке «Объединенный финансовый капитал» («ОФК банк») и Русском торговом банке. Об этом говорится на сайте регулятора.
До отзыва банковской лицензии «ОФК банк» осуществлял операции по кредитованию компаний с сомнительной платежеспособностью, в том числе аффилированных с собственниками банка. К такому выводу пришла назначенная в банк временная администрация. Ущерб по этим сделкам оценивается приблизительно в 8 млрд руб. Из банка также выводились активы путем предоставления банковских гарантий компаниям, руководителями которых были сотрудники «ОФК банка». Ущерб от этих действий составил около 3,3 млрд руб., отмечается в пресс-релизе регулятора.
В свою очередь руководство Русского торгового банка перед отзывом лицензии заменило ликвидные активы на низколиквидные ценные бумаги. Временная администрация банка оценила ущерб от этих действий в 2,5 млрд руб. Еще 1,7 млрд руб. были выведены из банка путем кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение. Сотрудники банка также заключали сделки по продаже недвижимости контрагенту с сомнительной платежеспособностью. При этом контрагенту предоставлялась отсрочка платежа, говорится в сообщении.
По оценке ЦБ, на момент отзыва лицензии у «ОФК банка» отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) был на уровне 17,4 млрд руб., у Русского торгового банка - 4,4 млрд руб. ЦБ направил информацию о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.
ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» 16 апреля, у Русского торгового банка - 20 апреля. По мнению ЦБ, оба банка работали по высокорискованной бизнес-модели. По величине активов «ОФК банк» на 1 апреля занимал 127-е место в российской банковской системе, Русский торговый банк - 215-е место.
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Власти США включили российские банки в санкционный список из-за сотрудничества с КНДР. Об этом говорится на сайте минфина США. В SDN-список включены московский банк «Рублев», Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк ), а также приморская компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов.
Американским инвесторам запрещены какие-либо финансовые операции с банками, внесенными в SDN-список. Внешнеэкономический промышленный банк, РНКБ и ВВБ уже находились в SDN-списке из-за Крыма и ситуации на Украине. У банка «Рублев» в конце июня ЦБ отозвал лицензию (по итогам I квартала 2018 г. занимал 165-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100»). ООО «Профинет», согласно информации с сайта компании, занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов, заходящих в порты Находка, Восточный, Владивосток и Славянка.
«Профинет» предоставлял портовые услуги не менее шести раз северокорейским судам, в том числе судам, в отношении которых ранее были введены санкции, - CHON MYONG 1 и RYE SONG GANG 1, говорится в сообщении. Эти суда поставили тысячи тонн нефтепродуктов Северной Корее. Российская компания продолжала предоставлять услуги судам под флагом КНДР даже после того, как ее сотрудники узнали о введенных ограничениях в отношении поставок нефтепродуктов Северной Корее. Колчанов лично участвовал в сделках, связанных с Северной Кореей, и напрямую взаимодействовал с представителями Северной Кореи в России, поясняется в пресс-релизе.
В санкционный список организаций, в отношении которых действуют секторальные санкции (Sectoral Sanctions Identifications List), внесены Россельхозбанк, банк «Россия», Банк Москвы, БМ-банк («дочка» ВТБ), Новикомбанк (принадлежит «Ростеху»), Внешэкономбанк и несколько его «дочек»: Связь-банк, Проминвестбанк, «Глобэкс», Росэксимбанк. Также в этот список включены Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк»), московский Индустриальный сберегательный банк, вологодский банк «Северный кредит».
ВЭБ и его дочерние банки, Россельхозбанк, Банк Москвы (стал частью ВТБ в 2016 г.), БМ-банк и «Новикомбанк» также уже находились под секторальными санкциями из-за Крыма и Украины.
Введение ограничений свидетельствует о приверженности США политике предотвращения финансовых операций в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН от 20 сентября 2017 г., поясняется в пресс-релизе ведомства. «Казначейство будет продолжать ужесточать санкции в отношении Северной Кореи и будет принимать меры по блокированию работы компаний, портов и судов, способствующих незаконным поставкам и обеспечивающих финансовые потоки в КНДР», - приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина. «Тактика, которую используют эти организации в Китае, Сингапуре и России в попытке уклониться от санкций, запрещена законодательством США», - отметил он.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Права требования на кредит, который ФГ «Будущее» брала у Московского кредитного банка (МКБ), действительно оказались у кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Это следует из ежеквартального отчета группы. Кипрская компания указана в качестве цессионария этого долга.
Кредит на 1,67 млрд руб. ФГ «Будущее» брала у МКБ в декабре 2016 г., следует из отчетности. Долг перед банком был не только у финансовой группы, но и у O1 Group Бориса Минца. МКБ переуступил совокупный долг на 25 млрд руб. своему акционеру – концерну «Россиум» Романа Авдеева, а тот, в свою очередь, нанял RT&I, говорили собеседники «Ведомостей». Этот кредит обеспеченный, залог по нему – 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», а также 62,5% О1 Properties, одного из крупнейших владельцев московской недвижимости.
Владельцы RT&I неизвестны, но участники рынка говорили, что она действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион».
Вскоре ФГ «Будущее», которая объединяет четыре негосударственных пенсионных фонда, перейдет под контроль RT&I, об этом будет объявлено в ближайшее время, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к одной из сторон сделки, и подтвердил кредитор O1 Group Минца. По словам последнего, это часть процесса возврата долгов Минцев – это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки.
Политика
Новости
В Москве началась несогласованная акция «Марш матерей»
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В центре Москвы началось шествие «Марш матерей», передает корреспондент «Ведомостей» с места событий. Это несогласованная акция. На ней присутствуют полицейские, но пока никого не пробовали задержать.
Несмотря на сильный ливень, на «Марш матерей» пришло около 300 человек. В настоящий момент толпа начала движение по Бульварному кольцу.
Акцию «Марш матерей» решили организовать для привлечения внимания к ситуации с арестованными по делу движения «Новое величие». В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО.
Следствие предполагает, что участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. В среду следствие попросило отпустить Дубовик и Павликову под домашний арест.
Организаторами акции выступают литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Власти Москвы неоднократно просили отказаться от ее проведения.
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Министерство связи поддерживает идею отмены уголовной ответственности за репосты в соцсетях. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, передает «Интерфакс».
«Мы поддерживали предложения Шаргунова (депутата от КПРФ. – Прим. «Ведомостей»). И официально давали свой отзыв на законопроект. По нему у нас была конкретная позиция, она известна. И она с тех пор не менялась», – сказал Волин.
В июне писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложили декриминализировать репосты. Шаргунов и Журавлев внесли в Госдуму законопроекты, отменяющие уголовную ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающих человеческое достоинство. Они предлагают перенести составы из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Ранее Mail.Ru Group обратилась в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Корпорация также обратилась в Верховный суд с просьбой дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы сформировать правовую базу для объективного рассмотрения дел.
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Представители бизнеса настаивают на том, что исполнение закона Яровой приведет к росту тарифов на услуги операторов связи, говорится в отчете АФК «Система» (основного владельца МТС) за II квартал 2018 г. Так компания описала один из отраслевых рисков.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований закона Яровой могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране, ранее передавало Reuters. Агентство ссылалось на ответ Минкомсвязи Уральской ассоциации операторов связи. Представитель министерства рассказывал агентству, что такие расчеты содержались в письме ФСБ.
МТС объявляла, что планирует за пять лет потратить на исполнение закона около 60 млрд руб., «Вымпелком» – около 45 млрд руб., «Мегафон» – около 40 млрд руб.
В этом году «Вымпелком» планирует потратить 6 млрд руб., «Мегафон» – 7 млрд. МТС сообщала, что для выполнения закона Яровой за пять лет придется инвестировать около 60 млрд руб., расходы в 2018–2019 гг. будут известны, когда завершатся закупки необходимых технических решений и оборудования. При этом «Мегафон» отказывался от выплаты дивидендов, сославшись на рост капитальных затрат, в том числе на исполнение закона. Но «Мегафон» не видит предпосылок для роста общего уровня тарифов или их снижения в ближайшее будущем, отметил представитель оператора.
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Президент России Владимир Путин 18 августа собирается посетить церемонию бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». «Заедет по дороге в Берлин», - уточнил Песков.
Помощник президента Юрий Ушаков также подтвердил информацию о том, что перед приездом в Берлин Путин посетит Австрию. По его словам, 5 июня во время визита в Вену Кнайсль пригласила российского президента на свадьбу. В связи с поездкой в Берлин у главы государства появилась возможность посетить торжественное мероприятие. «Мы заедем и поздравим», - сказал Ушаков.
В среду, 15 августа, австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Путин может присутствовать на церемонии бракосочетания Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера. Свадьбу решили отпраздновать в винодельческом хозяйстве на юге австрийской провинции Штирия. По информации источников издания, безопасность гостей будет обеспечивать спецподразделение «Кобра».
Путин 18 августа приедет в Берлин. В этот день у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Пескова, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, санкции США против России, а также строительство газопровода «Северный поток — 2».
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Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала на своем сайте рейтинг самых ценных российских брендов. Его возглавил Сбербанк.
Ценность бренда Сбербанка увеличилась на 18% до $679,4 млрд, отмечает Brand Finance. Этот показатель вырос благодаря «обнадеживающим» результатам на внутреннем российском рынке, говорится в отчете. Там же отмечается, что Сбербанк инвестирует в развитие своего бренда, заявив о новых планах борьбы с технологичными компаниями.
Brand Finance оценивала бренды по нескольким показателям: маркетинговые инвестиции, собственный капитал и эффективность бизнеса. В прошлом году Сбербанк также занимал первую строчку в этом рейтинге.
Всего в списке 50 компаний. Следом за Сбербанком идут «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть» – они занимают вторую, третью и четвертую строчки соответственно, как и в прошлом году. Перемены произошли на пятом месте: теперь его занимает РЖД. В прошлом году это был «Магнит», который опустился на шестую строчку списка.
На седьмом месте рейтинга Brand Finance – ВТБ, на восьмом – МТС, на девятом – «Татнефть», а на десятом – «Пятерочка». Кроме того, в списке есть «Яндекс» (16-я строчка), Lada (30-я), «Детский мир» (38-я) и «Мостотрест» (45-я). В этот рейтинг впервые вошли четыре компании: «Балтика», «Перекресток», ПИК и «Карусель».
У Brand Financе есть аналогичный рейтинг для брендов всего мира. Сбербанк в нем занимает 129-е место, а «Газпром» и «Лукойл» - на 315-м и 363-м местах соответственно.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
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Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
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Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
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Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
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Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
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Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
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Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
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Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
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Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффетта во II квартале 2018 г. купила 12,4 млн акций Apple. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании. На 30 июня Berkshire Hathaway владела 251,96 млн акций Apple (5,22% акционерного капитала) стоимостью $46,6 млрд.
Благодаря покупке акций Berkshire стала вторым по величине акционером Apple после Vanguard. В отчетном периоде инвесткомпания продала 4,5 млн акций банка Wells Fargo, и теперь пакет акций Apple занимает первое место по стоимости в портфеле Berkshire.
Баффетт традиционно воздерживался от покупки бумаг технологичных компаний, но для Apple он сделал исключение. По словам Баффетта, ему нравится Apple из-за ее розничного бизнеса и сильного бренда. Berkshire впервые купила акции производителя iPhone в I квартале 2016 г. Тогда она купила долю стоимостью около $1 млрд по $99,02 за акцию, что вдвое ниже нынешнего уровня котировок. Berkshire постепенно увеличивала долю в Apple. Компания инвестировала более $30 млрд с I квартала 2016 г. по I квартал 2018 г.
Рыночная стоимость Apple 2 августа достигла $1 трлн. В среду, 15 августа, стоимость акций Apple на торгах на фондовой бирже Nasdaq была на уровне $208,71, что соответствует рыночной капитализации в $1,01 трлн. Apple ожидает, что в III квартале продажи iPhone останутся высокими, а выручка составит $60–62 млрд (прогнозируется рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).
Сейчас крупнейшим акционером Apple является Vanguard - одна из ведущих инвестиционных компаний по управлению индексными фондами. Она владеет более 347,89 млн акций (7,2% акционерного капитала компании, стоимость - более $71 млрд), по данным Reuters Thompson на 15 августа.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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Следственный комитет России объяснил, почему считает возможным изменить меру пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик с содержания под стражей на домашний арест. Решение просить об этом суд принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для содержания девушек под стражей, сообщается в канале ведомства в TamTam. В сообщении отмечается, что в четверг, 16 августа, занимающийся расследованием дела следователь выйдет в суд с соответствующим ходатайством.
В среду адвокат 19-летней Марии Дубовик Максим Пашков рассказал, что следователь уже передал ходатайство в суд с просьбой об изменении меры пресечения. «Не знаю, с чем это связано. Видимо, голос разума восторжествовал», – пояснил он «Ведомостям». По его словам, суд может рассмотреть документ 16 августа. Адвокат 18-летней Анны Павликовой Николай Фомин также подтвердил «Ведомостям» передачу ходатайства. «Много причин, почему это могло произойти. В первую очередь, тот резонанс, который вызвало это дело», - сказал он.
Павликова и Дубовик - фигурантки уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие». Следствие считает, что члены сообщества собирались путем госпереворота прийти к власти. Всего по данному делу обвинения предъявлены 10 участникам «Нового величия». Из них четверо находятся под домашним арестом, шестеро содержатся в СИЗО. Состояние здоровья Дубовик и Павликовой в изоляторе серьезно ухудшилось. Павликова страдает от тахикардии, у Дубовик обнаружена «опухоль непонятного происхождения», говорил ранее адвокат. В свою очередь ФСИН считает состояние здоровья девушек удовлетворительным.
Ранее Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Павликовой с содержания под стражей на домашний арест, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
В поддержку фигурантов дела 15 августа в Москве планируется проведение акции «Марш матерей». Ее организаторы - литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, а также журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Они обеспокоены состоянием здоровья девушек. Акция не согласована со столичными властями. Мэрия Москвы ранее призывала отказаться от ее проведения.