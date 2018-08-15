В работе приложения Сбербанка произошел сбой

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Художник Бэнкси оказался не в курсе выставки своих работ в Москве

Уличный художник Бэнкси выложил в свой Instagram переписку с неизвестным пользователем. Из нее следует, что Бэнкси не знал об организации выставки своих работ в Москве.

Переписка начинается с того, что кто-то прислал художнику фотографию Центрального дома художников (ЦДХ) в Москве с баннером выставки: «Я увидел это и подумал о тебе». Пользователь добавил, что за вход берут 20 фунтов стерлингов. На это сам Бэнкси ответил, что не берет деньги с людей за то, чтобы они увидели его работы. Бэнкси добавил, что он не тот человек, который мог бы жаловаться на то, что его работы выставляют без разрешения.

«Мы никогда не позиционировали эту выставку, как организованную или согласованную с Бэнкси. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию», – заявил организатор выставки Александр Начкебия (его комментарий «Ведомостям» предоставила пресс-служба ЦДХ. Начкебия же отметил, что вход на выставку стоит не 20 фунтов стерлингов, а восемь.

Выставка Бэнкси открылась в ЦДХ 2 июня. Она продлится до 2 сентября. Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру, говорится на сайте ЦДХ. Билет на выставку стоит 550 руб. по будням и 650 руб. по выходным, а с экскурсоводом – 1400 руб.

Выставка организована при поддержке МТС, говорится на сайте ЦДХ. На момент написания материала МТС не ответили на вопросы «Ведомостей».

Бэнкси – псевдоним одного из самых известных уличных художников современности. Его первые работы появились в конце 1990-х годов. Настоящее имя Бэнкси неизвестно. Есть предположение, что это музыкант Роберт дель Найя, основатель группы Massive Attack. Сторонники этой версии указывают, что работы Бэнкси появляются в городах, где проходят концерты этой группы.