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Рубль резко укрепился после решения ЦБ о повышении ключевой ставки

Решения ЦБ о повышении ключевой ставки по ключевой ставке и отказе от покупки валюты на открытом рынке по бюджетному правилу резко укрепили рубль.

Российская валюта дешевела с начала торгов пятницы: к 13.27 мск курс доллара вырос на 17 коп. до 68,49 руб., евро – на 28 коп. до 80,06 руб. Однако сразу после сообщений ЦБ динамика изменилась: к 14.12 мск доллар стоил уже 67,6 руб., евро – 79,12 руб.

ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 б.п. до 7,5% годовых. Регулятор повысил ставку вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали ее сохранения. Кроме того ЦБ объявил, что не будет покупать для Минфина валюту на рынке до конца декабря 2018 г. Ранее регулятор объявил о приостановке операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила 23 августа, взяв паузу до конца сентября. Отложенные покупки могут быть осуществлены в 2019 г. и позднее, говорится в сообщении регулятора.

Отказ от покупок валюты позволит рублю еще сильнее укрепиться на новостях о повышении ключевой ставки, отмечает директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Эти меры ЦБ направлены в первую очередь на укрепление рубля и стабилизации валютного рынка.

Укрепление национальной валюты при повышение процентной ставки – это закономерная и экономически оправданная реакция, отмечает директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. Решение ЦБ уже было заложено в доходности ОФЗ, поэтому их котировки почти не изменились: доходность бумаг выросла всего на 0,01 п.п. до 8,94%, следует из данных Reuters.