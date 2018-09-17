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ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка

Центробанк отозвал лицензию у костромского Аксонбанка, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. По данным ЦБ, банк финансировал оптово-розничные организации, связанные с бизнесом своего собственника, при этом ключевым источником фондирования были средства клиентов.

«В настоящее время ссудной задолженностью компаний (связанных с собственником банка) сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля Аксонбанка, что привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества», – указывает ЦБ. В банк назначена временная администрация.

ЦБ отмечает, что собственник Аксонбанка отказался принимать меры для исправления ситуации. В течение года к банку семь раз применялись меры надзорного воздействия, в том числе запрет на привлечение вкладов физических лиц.

Аксонбанк входит в систему страхования вкладов. По информации ЦБ на 20 июня, через ООО «НФК» 99,5% банка принадлежит Андрею Озерову, оставшиеся 0,5% – его дочери Александре Озеровой. По данным ЦБ, на 1 сентября по величине активов банк занимал 285-е место в банковской системе страны.