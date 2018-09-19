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Управляющая компания «Открытие» сменила собственника

«Открытие холдинг» вышел из капитала управляющей компании «Открытие». Об этом говорится в его сообщении.

Новым собственником УК стал банк «ФК Открытие», сообщил его представитель. Он получил этот актив в счет погашения долга прежних собственников.

Как минимум с начала сентября УК находится под операционным контролем банка, об этом говорил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Известиям». «[Банк] подписал договор о приобретении компании, идет процесс ее передачи в собственность банка. Согласно независимой оценке, УК «Открытие» стоит 1,2 млрд руб., – говорил Задорнов.

В счет погашения долга банку могут быть также переданы компания «Балтийский лизинг», бизнес-центр «Вивальди плаза» и товарные знаки группы, указывал он.

В августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на санацию: вместе с банком в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) попал банк «Траст», страховая компания «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.

УК «Открытие» в ФКБС не попала. С 2014 г. компания демонстрировала рост по всем основным бизнес-показателям и не нуждалась в докапитализации, объясняет представитель «ФК Открытие». При этом операционный контроль осуществлял банк, добавляет он.

УК останется отдельным юридическим лицом в составе банковской группы, каких-либо существенных изменений в организационной структуре и руководящем составе не предполагается, указал представитель «ФК Открытие».