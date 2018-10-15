В работе приложения Альфа-банка произошел сбой
Мобильное приложение Альфа-банка не работает из-за технического сбоя. Невозможно воспользоваться услугами онлайн-банка и колл-центра, передает «Интерфакс» со ссылкой на клиентов кредитной организации. «В настоящее время по техническим причинам в телефонном центре вы можете только заблокировать или активировать карту», — сообщил автоответчик в колл-центре банка.
На официальной странице банка в Facebook один из клиентов пожаловался на аналогичную ситуацию, которая наблюдалась неделю назад. «Опять повторяется история недельной давности, когда в пятницу все лежало не менее 6 часов, включая колл-центр... Сбои стали слишком регулярными и продолжительными», — пожаловалась клиентка банка под ником Катя Иванова.
«Приложение лежит (проверяли на двух телефонах lte/wifi). Выдает сообщение The network connection was lost на все попытки входа», — написала другая клиентка банка в Facebook.
В пресс-службе банка пояснили, что технические проблемы связаны с аварией на сетевых каналах арендованной оптики. Из-за сбоя временно недоступны дистанционные сервисы банка. «После окончания восстановительных работ обслуживание будет доступно в штатном режиме», — добавили в пресс-службе Альфа-банка.