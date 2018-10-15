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Финансы
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В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

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Мобильное приложение Альфа-банка не работает из-за технического сбоя. Невозможно воспользоваться услугами онлайн-банка и колл-центра, передает «Интерфакс» со ссылкой на клиентов кредитной организации. «В настоящее время по техническим причинам в телефонном центре вы можете только заблокировать или активировать карту», — сообщил автоответчик в колл-центре банка.

На официальной странице банка в Facebook один из клиентов пожаловался на аналогичную ситуацию, которая наблюдалась неделю назад. «Опять повторяется история недельной давности, когда в пятницу все лежало не менее 6 часов, включая колл-центр... Сбои стали слишком регулярными и продолжительными», — пожаловалась клиентка банка под ником Катя Иванова.

«Приложение лежит (проверяли на двух телефонах lte/wifi). Выдает сообщение The network connection was lost на все попытки входа», — написала другая клиентка банка в Facebook.

В пресс-службе банка пояснили, что технические проблемы связаны с аварией на сетевых каналах арендованной оптики. Из-за сбоя временно недоступны дистанционные сервисы банка. «После окончания восстановительных работ обслуживание будет доступно в штатном режиме», — добавили в пресс-службе Альфа-банка.

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Бизнес
Новости

Путин поручил не допустить увеличение стоимости ЦКАД

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца создать оперативный штаб для завершения строительства объектов Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а также принять меры по недопущению увеличения стоимости проекта. Список поручений главы государства относительно реализации проекта строительства ЦКАД опубликован на сайте Кремля.

Создаваемый штаб должен будет утвердить единый график ликвидации отставаний при строительстве первой очереди дороги. Ответственным за выполнение данного поручения назначен премьер Дмитрий Медведев. Доклад о проделанной работе до 1 декабря необходимо будет предоставить президенту.

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Политика
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«Дождь»: подозреваемый в отравлении Скрипалей работал официантом в петербургском бистро

Ведомости
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Один из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Александр Мишкин (по информации Bellingcat и The Insider, это настоящее имя Александра Петрова) во время учебы работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом написал в Facebook арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 г. работал с Мишкиным и узнал его после интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Евдокимов также подтвердил эту информацию «Дождю» и прислал совместную с Мишкиным фотографию.

«А помните, в «Гарсоне» году в 2000-м работал официант Саша? Вот этот Александр Петров, который вместе с Бошировым, как-то больно на него похож. Саша, насколько я помню, учился на врача», – написал Евдокимов в Facebook. В комментариях под его записью несколько человек также вспомнили Мишкина.

Мишкин был «в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком, рассказал «Дождю» Евдокимов. По его словам, в то время «Гарсон» было одним из самых «достойных» мест Санкт-Петербурга, где официант получал хорошие деньги.

Ранее другая знакомая Мишкина – Наталья Бажанова из поселка Лойга (по информации Bellingcat и The Insider, там он родился и вырос) узнала в нем одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Бажанова вспомнила, что Мишкин после школы «поехал поступать в военное», а потом в поселке появились слухи, «что он начал работать в ФСБ или где там еще».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в происшедшем Россию, указав, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В начале сентября британские власти назвали Александра Петрова и Руслана Боширова предполагаемыми исполнителями отравления. По данным Лондона, они – сотрудники ГРУ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не имеют отношения к отравлению. По их словам, они приехали в Солсбери посмотреть собор.

The Insider и Bellingcat после выпустили два расследования, в которых утверждается, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. По данным The Insider и Bellingcat, Чепига – полковник ГРУ, а Мишкин – военный врач.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Бизнес
Новости

Renault и «Ростех» объявили о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа»

Ведомости
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Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan) объявило о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа». Об этом говорится в сообщении компании.

Речь идет об обыкновенных акциях и привилегированных акциях типа «А», цена выкупа первых – 12,4 руб., а вторых – 12,2 руб., уточняет компания. «АвтоВАЗ» составит список владельцев выкупаемых ценных бумаг к 30 ноября 2018 г.

К концу сентября Alliance Rostec Auto довело долю в «АвтоВАЗе» до 96,6%, выкупив 13,1% акций у миноритариев. В результате преодоления порога в 95% компания смогла объявить принудительный выкуп.

Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» проведет делистинг, сообщал ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он напомнил, что акционеры проводят рекапитализацию компании. «АвтоВАЗ» провел IPO в 2008 г. Сейчас акции компании торгуются на Московской бирже. К 16.50 мск цена одной бумаги составляла 12,15 руб.

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Технологии
Новости

У сайта «Сноба» сменился главный редактор

Ведомости
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Главным редактором сайта snob.ru назначена Ксения Чудинова, говорится в сообщении издания. Станислав Кучер, который возглавлял сайт с 8 ноября прошлого года, покинет проект, главным редактором журнала останется Сергей Николаевич, говорится в сообщении издания.

Кучер работал в медиа с 1993 г., начав с программы «Вести» телеканала РТР. Затем он сотрудничал на каналах «ТВ-6 Москва», снова на РТР и ТВЦ. Он снимает документальные фильмы. Входил в федеральный Гражданский комитет партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Сейчас входит в Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте. «Желание дальше пойти каждый своей дорогой у нас с [собственником "Сноба"] Мариной Геворкян в определенный момент (не сегодня и не вчера) оказалось взаимным, а потому поздравлять с очередным этапом в жизни можно и нужно нас обоих», — написал Кучер на в своей странице в Facebook. Где Кучер будет работать дальше, он не указал, написав лишь, что «не готовил запасных аэродромов».

Чудинова работала в проекте «Сноб» с 2009 г., то есть практически с самого основания проекта. В издание она пришла младшим корреспондентом, затем ее назначили редактором специальных проектов, директором по внешним связям и до сегодняшнего дня — креативным директором контент-бюро проекта «Сноб». Также она работала главредом журнала «Большой город», в «Афише», вела программы на телеканале «Дождь» и была пресс-секретарем предвыборной кампании кандидата в президенты Ксении Собчак.

Кучер уходит из-за разногласий «в оценке концепции и перспектив развития проекта» с Геворкян, говорится в сообщении издания.

Геворкян сказала «Ведомостям», что перед новым главным редактором поставлены задачи: расширение тематики проекта «Сноб», а также улучшение дистрибуции контента и освоение новых цифровых каналов .

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Политика
Новости

Путин наградил Набиуллину за укрепление банковской системы

Ведомости
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина награждена орденом Почета.

Наградной указ президента Владимира Путина от 11 октября сегодня опубликован на официальном портале правовых актов. Формулировка награждения — «за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы». Это первая госнаграда Набиуллиной на посту председателя ЦБ, который она занимает с 2013 г.

Президент России не раз публично поддерживал курс ЦБ, взятый Набиуллиной, на расчистку банковского сектора от слабых игроков. С начала этого года ЦБ лишил лицензий 48 банков, за весь 2017 год — 47, за 2016 г. — 93.

По статуту ордена Почета им награждаются граждане за «высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка».

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция сообщила о захвате заложника в Кельне

Ведомости
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В здании главного вокзала немецкого города Кельна захватили заложника. Об этом сообщила в Twitter городская полиция.

Сейчас полиция находится на месте происшествия и выясняет ситуацию. Кроме того, полиция попросила не посещать пока вокзал. «Мы подтверждаем, что в настоящее время нет выстрелов и жертв. Пожалуйста, дождитесь официальной информации и не распространяйте слухи и спекуляции», – говорится в сообщении полиции.

Вокзал в Кельне эвакуировали, сообщают очевидцы. На их снимках видно, что на площади перед вокзалом собралась толпа.

На вокзале перекрыто движение на нескольких путях: с 6-го по 11-й, пишет оператор железнодорожных перевозок в Германии Deutsche Bahn в своем Twitter. Сколько продлится полицейская операция – неясно, отмечается в сообщении.

К 16.30 полиция Кельна сообщила, что обезвредила преступника и освободила заложницу. Уточняется, что преступник получил «серьезные ранения».

Политика
Новости

Правительство смягчило инициативу Яровой о запрете возврата непроданных товаров

Ведомости
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Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о запрете возврата продуктов из торговых сетей поставщикам, сообщил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Поправки несколько смягчают изначальную формулировку, внесенную группой депутатов во главе с зампредседателя парламента Ириной Яровой: запрещается возврат только скоропортящихся продуктов.

«В результате состоявшейся дискуссии, в которой участвовали председатель правительства, председатель Госдумы, было принято согласованное решение о том, что не подлежат возврату продовольственные товары, срок хранения которых не превышает 30 дней», — передал «Интерфакс» слова Исаева.

«Сегодня соответствующие поправки одобрены на правительственной комиссии, мы ожидаем, что они будут внесены в Госдуму, и поскольку они в полном объеме выполняют наши договоренности, мы их, безусловно, поддержим», — отметил депутат.

24 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам. После этого торговые сети заявили, что это может привести к дефициту товаров из-за сложности планирования продаж. Яровая тогда ответила, что «запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян».

Первый вариант законопроекта предусматривал запрет на возврат всех продовольственных товаров, в том числе хлеба и молока. «Распространять такой запрет на соль и крупу или консервы, с нашей точки зрения, не имеет большого смысла», — заметил сегодня Исаев.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Шувалов обещал Путину удвоить кредитный портфель ВЭБа за пять лет

Ведомости
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Внешэкономбанк в ближайшие пять лет может выдать кредиты на такую же сумму, сколько выдал до сих пор, – это около 3 трлн руб. Об этом председатель ВЭБа Игорь Шувалов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным (расшифровка их беседы опубликована на сайте Кремля).

По словам Шувалова, ВЭБ может привлечь в 3–4 раза больше кредитов, но при условии сотрудничества с крупнейшими кредитными организациями, например Сбербанком. «Сегодня с нашими консультантами мы работаем и считаем, что в ближайшие пять лет при новой модели Внешэкономбанк в состоянии выдать около такой же суммы кредитов, имея в виду, что если к этой работе будут подключены наши крупнейшие кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, то мы сможем привлечь в 3–4 раза больше той суммы, которую я называю, т. е. больше 3 трлн руб.», – заявил Шувалов.

ВЭБ «в течение какого-то еще времени» будет показывать убыток, отметил Шувалов. По его словам, это убыток не от текущей деятельности, а следствие предыдущих операций.

Шувалов возглавил ВЭБ в мае. До этого он был вице-премьером. Под руководством Шувалова ВЭБ сделает ставку на синдицированное кредитование – совместно с коммерческими банками, рассказывали «Ведомостям» первый зампред ВЭБа Николай Цехомский и зампред Юрий Корсун. Так госкорпорация рассчитывает помочь инвесторам найти деньги, снизить их стоимость и увеличить число проектов.

Политика
Новости

Навальный рассказал о визите к следователю из-за дела о клевете

Ведомости
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Оппозиционеру Алексею Навальнму не стали предъявлять обвинение при посещении следователя МВД. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он пришел в МВД «для предъявления обвинения», следователь дал ему «стандартную бумагу с разъяснением прав», попросил ознакомиться и подписать, после чего сказал: «Все, можете идти, будем на связи».

«На все ушло три минуты», — отметил Навальный. Причиной того, что ему не стали предъявлять обвинение, он назвал «шум в СМИ».

Ранее 15 октября Навальный сообщил, что утром его адвокату позвонил следователь и сказал, что политик должен явиться к нему и что ему предъявлено обвинение по уголовному делу.

Как рассказал оппозиционер, речь идет о деле по ч. 5 ст. 128.1 УК («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»), которое было возбуждено в 2016 г. по заявлениею экс-сотрудника МВД Павла Карпова. По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), у Карпова в собственности были обнаружены элитная недвижимость и автомобили, причем, как отметил Навальный, «в количествах, которые ну никак не доступны сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой».

Дело, по мнению оппозиционера, сначала использовалось «для того, чтобы отнять у меня телефоны, компьютеры и прочую технику, чтобы покопаться в ней». «После того как цель — покопаться в компьютере — была выполнена, дело благополучно умерло на два года. И даже сроки давности закончились. Но вот, полезли в чулан, достали, и сегодня я официально стану «обвиняемым по статье», — отметил Навальный.

Все административные аресты Алексея Навального

Стиль жизни
Новости

Sotheby's запустил интернет-магазин антикварной мебели

Ведомости
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Аукционный дом Sotheby's запустил интернет-магазин Sotheby's Home для продажи антикварной мебели и предметов интерьера, пишет Bloomberg. Sotheby's получает «намного больше лотов, чем может продать», рассказал руководитель нью-йоркского подразделения Art and Objects Джон Ауэрбах. По оценке Bloomberg, ежегодно Sotheby's продает в категории «антикварная мебель и предметы интерьера» около 400 предметов. Расходы, связанные с хранением, перевозкой и страховкой этих объектов, сопоставимы с расходами по продаже картин стоимостью миллионы долларов, утверждает агентство.

Sotheby's не берет на хранение выставленные на сайте интернет-магазина лоты. Она остаются у продавца до тех пор, пока не будет заключена сделка. Перед тем как выложить информацию о лоте на сайт, Sotheby's отправляет представителя для проверки подлинности и оценки стоимости объекта (в некоторых случаях оценка производится по фото).

Комиссия аукционного дома при онлайн-продаже составляет 50% от цены объекта. При этом покупатель берет на себя расходы по доставке и страховке объекта. Если в течение полугода никто не проявляет интереса к лоту, то информация о нем удаляется с сайта.

В будущем Sotheby's собирается через интернет-магазин продавать предметы искусства. Ранее аукционный дом считал возможным только традиционный формат аукциона.

В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер

Выбор редактора
Экономика
Новости

Счетная палата указала на дефицит расходов по национальным проектам

Ведомости
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Объем финансирования национальных проектов, заложенный в проект федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020—2021 гг., не соответствует паспортам этих проектов. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета.

По паспортам финансовое обеспечение проектов за счет всех источников предусмотрено в объеме 2,6 млрд руб. в 2019 г., 3,5 млрд руб. — в 2020 г., 3,6 млрд руб. — в 2021 г. За счет бюджета наибольшая доля финансового обеспечения предусматривается на 2019 г. в сумме 1547,6 млрд руб. (60,5%), на 2020 г. — 1864 млрд руб. (53,3%), на 2021 г. — 2332 млрд руб. (64,3%).

При этом финансовое обеспечение по паспортам не соответствует бюджетным ассигнованиям, которые предусматриваются законопроектом, отмечает Счетная палата: по паспортам расчеты трат из бюджета на нацпроекты превышают показатели по проекту бюджета на 185,3 млрд руб. в 2019 г. (12%), на 334,2 млрд руб. — в 2020 г. (18%), на 656,4 млрд руб. — в 2021 г. (28,1%).

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