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Сбербанк заключил первые соглашения на строительство школ по концессии

Сбербанк заключил первые четыре соглашения на строительство школ по новому механизму «коробочной» концессии, сообщил сегодня госбанк.

Школы в общей сложности на 5000 учебных мест появятся в Ханты-Мансийске и двух поселках Сургутского района. «Стоимость всех проектов – более 6 млрд руб., сумма одобренных Сбербанком кредитов на льготных условиях – 3,5 млрд руб.», — пишет банк. Совокупный размер субсидий концессионерам — 1,17 млрд руб.

По словам первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина, к новому механизму проявили интерес и другие регионы России. Ханты-Мансийский автономный округ намерен построить по концессионным соглашениям 50 школ из 116, запланированных госпрограммой.

Согласно планам правительства России, к 2025 г. все школьники должны учиться только в первую смену, а занятия из изношенных школ должны быть переведены в новые. Стоимость госпрограммы строительства школ на 2016–2025 гг. – 2,8 трлн руб., почти 2 трлн руб. из которых потратит федеральный бюджет. Однако в 2018–2020 гг. регионы получат на строительство школ субсидию лишь в 74,5 млрд руб., что позволит ввести не более 122 000 учебных мест из предусмотренных программой 6,6 млн.

Чтобы ускорить строительство школ за счет частных инвестиций, Сбербанк предложил задействовать механизм концессий, разработав типичную документацию – «коробочное» решение. Инвестор вкладывает 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделяет кредит, а залогом будет право на концессии. Расходы же на строительство инвестора компенсирует государство, выплачивая ему фиксированную сумму из бюджета. Ставка кредита будет зависеть от многих факторов, объяснял представитель Сбербанка.

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