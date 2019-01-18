Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала октября

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«Энергомаш» опроверг наличие дефекта в двигателях «Ангары»

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» опровергло публикации СМИ о дефекте в двигателях ракеты «Ангара» РД-191. «Сообщения, появившиеся в СМИ о дефекте в двигателях РН "Ангара", содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста», – говорится в сообщении предприятия.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на доклад специалистов НПО сообщило, что в двигателях «Ангары» РД-191 имеется конструктивный дефект, который может разрушить ракету при старте. Дефект связан с расположением первой и второй ступеней двигателя, из-за которого двигатель центрального блока должен продолжительно работать при понижении давления (дросселировании) и на режиме в 30% от номинального значения тяги. В результате при тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя», цитировало агентство текст доклада. Устранить эту особенность не всегда помогает и предусмотренный для этого специальный клапан.

В официальном сообщении НПО говорится, что двигатель центрального блока тяжелой ракеты «Ангара-А5» должен дросселироваться до 30% от номинального режима. Такое требование по широте диапазона регулирования ракетных двигателей заложено впервые в мире, обычно диапазон регулирования составляет от 50% до 100%. Начав экспериментальную отработку, «Энергомаш» столкнулся с неустойчивой работой двигателя на режиме глубокого дросселирования. Однако эта проблема в итоге была устранена.

На сегодня «Энергомаш» изготовило и поставило в космический научно-производственный центр им. Хруничева пять летных комплектов, шесть двигателей в составе ракеты «Ангара» легкого и тяжелого классов отработали без замечаний, указывают в НПО. На предприятии подчеркивают, что технология изготовления и испытания двигателя подтверждают его соответствие всем требованиям.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов: от легких до повышенной грузоподъемности. В перспективе «Ангара», серийное производство которой намечено на 2021 г., должна заменить ракеты «Протон». До сих пор был осуществлен лишь один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» – в 2014 г. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 г., намечен на конец 2019 г.