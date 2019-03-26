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FT: Лондонский суд поддержал Baring Vostok в споре с компанией Аветисяна

Международный арбитражный суд Лондона постановил, что попытки миноритарного акционера «Восточного» Артема Аветисяна получить еще 10% банка с помощью колл-опциона нарушили арбитражные соглашения, пишет Financial Times (FT). Суд приказал Аветисяну отказаться от попытки использовать колл-опцион, который предоставил бы ему и его партнерам контроль над банком «Восточный», отмечает газета.

Как следует из решения суда, теперь Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к Finvision Holdings Аветисяна, уточняет FT.

Подобное дело рассматривает также Арбитражный суд Амурской области. Finvision Holdings попросила его арестовать 9,99% банка «Восточный» в конце марта. Спорный пакет акций принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Компания Аветисяна попросила также суд запретить «Восточному» принимать любые решения, связанные с размещением новых акций.

Именно с неисполнением колл-опциона связан акционерный конфликт в «Восточном» – между Аветисяном, его партнером Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного») и Baring Vostok.

В середине февраля был задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви, еще трое сотрудников этого фонда: партнеры Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Их обвинили в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Сейчас они находятся под арестом, никто из них вины не признает.

Выступая в суде, Калви связал свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом между ним и Аветисяном с Юсуповым, которые отрицают свою причастность к этому.