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Рубль подорожал более чем на 30 копеек

Рубль укрепляется на торгах Московской биржи в среду, 10 апреля. К 15.20 мск доллар подешевел на 33 коп. до 65,59 руб., евро – на 30 коп. до 72,83 руб.

Индекс Мосбиржи в среду достиг нового исторического максимума – 2591,69 пункта. К 15.35 мск индекс Мосбиржи скорректировался до 2582,82 п. (+0,49% к закрытию вторника). Индекс РТС к этому времени вырос на 0,92% до 1259,9 п.

Санкции затягиваются, и инвесторы наращивают вложения в рублевые активы. В понедельник, 8 апреля, о снижении энтузиазма американских конгрессменов в отношении новых санкций со ссылкой на одного из сенаторов сообщило агентство Bloomberg. «Чувствуется некоторая усталость от санкций», – сказал инициатор одного из санкционных законопроектов Марко Рубио (цитата по Bloomberg). Впрочем, этот оптимизм может оказаться преждевременным, предупреждает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович.

О спросе на рисковые бумаги говорит и очередной успешный аукцион ОФЗ, указывает он. На первом из двух аукционов в эту среду Минфин продал 10-летние бумаги на 86,76 млрд руб., доходность составила 8,34% годовых. «Не исключено, что рубль обязан укреплением новым аукционам – часть инвесторов покупали российскую валюту, чтобы приобрести ОФЗ», – замечает Покатович.