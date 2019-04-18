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АСВ впервые раскрыло размер застрахованных вкладов малого бизнеса

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые раскрыло размер застрахованных вкладов малого бизнеса. По состоянию на 1 марта 2019 г. малые предприниматели разметили в банках – участниках системы страхования 2,6 млн вкладов (без учета счетов с нулевыми остатками) на общую сумму 3,11 трлн руб. Страховая ответственность АСВ по данным вкладам составляет 0,75 трлн руб. При этом остатки на 89% счетов малых предприятий не превышают 1,4 млн руб., говорится в материалах Агентства.

У индивидуальных предпринимателей на 1 марта в банках – участниках системы страхования открыто 2,8 млн счетов на общую сумму 0,57 трлн руб. Страховая ответственность АСВ по этим вкладам составляет 0,33 трлн руб. Остатки на 97% счетов ИП также не превышают сумму 1,4 млн руб.

С 1 января 2019 г. вступили в силу поправки к закону о страховании вкладов в российских банках. По ним средства юридических лиц, которые попадают под определение малого бизнеса и занесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, также подлежат страховой защите. А с 1 января 2014 г. страхованию подлежат и средства индивидуальных предпринимателей, размещенные на счетах в банках – участниках системы страхования. Размер страхового возмещения для вкладчика – малого предприятия такой же, как и для физлиц: система страхования возмещает вкладчику 100% суммы всех застрахованных обязательств банка, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

В январе – марте 2019 г. в отношении 5 банков ( «Еврокапитал-альянс», Камчаткомагропромбанк, Радиотехбанк, Роскомснаббанк, РТС-банк) наступили страховые случаи. В них было открыто 2700 вкладов малых предприятий. Страховая ответственность АСВ составила 500 млн руб. На 15 апреля АСВ выплатило малому бизнесу 460 млн руб., что составляет 92% страховой ответственности Агентства по таким вкладам в этих банках. По данным АСВ, сейчас идут выплаты вкладчикам банков «Иваново», «Аспект» «Тройка-Д банк». Совокупная сумма возмещений вкладчикам этих банков предварительно оценивается АСВ в 382 млн руб.