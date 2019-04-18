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ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

ЦБ не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019», передает агентство «Прайм».

Эта мера позволит простимулировать девалютизацию банковского сектора, отметила Юдаева. На сегодняшний день тренд на девалютизацию депозитов приостановился: доля вкладов населения в иностранной валюте в общем объеме вкладов в I квартале выросла с 20,3% до 21,5%. Прирост средств на счетах клиентов составил около $11 млрд, из которых $5,8 млрд приходится на юрлица, $5,5 млрд – на физлица.

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.

В августе прошлого года ЦБ повысил нормативы резервов по валютным вкладам на один процентный пункт. Банки должны отчислять в Фонд обязательного резервирования 7% привлеченной от населения иностранной валюты и 8% от размещенных средств компаний-нерезидентов.