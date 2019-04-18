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Минфин одобрил создание универсального полиса на базе ОСАГО и каско

Ведомости
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Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и каско, передает RNS. «Да, идея хорошая, мы ее поддерживаем», – заявил агентству замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, соответствующие изменения могут быть внесены в законодательство в 2020 г. «В этом году, конечно, вряд ли, думаю, что в 2020 г.», – сказал он в кулуарах Ялтинского форума.

Для внесения изменений нужно решить ряд юридических проблем, отметил он. По его словам, Минфин хочет отойти от обязательных видов страхования. Ведомство не поддерживает отмену обязанности человека страховать гражданскую ответственность, как в ситуации с полисом ОСАГО, сказал замминистра. «Мы хотим прийти к той ситуации, когда страховые компании могут продавать комплексные продукты, может быть, у человека будет и каско, и ОСАГО, и дом, и здоровье», – пояснил Моисеев.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил премьеру Дмитрию Медведеву изучить возможность объединения полисов ОСАГО и каско. Председатель правительства назвал эту идею разумной, но призвал сначала изучить совмещение подходов регулирования обязательного и добровольного страхования в рамках гражданского законодательства.

Ранее Центробанк сообщил, что объединение каско и ОСАГО возможно, но требует дополнительного изучения. По мнению ЦБ, это разные страховые продукты, покрывающие разные риски. Выплату по каско при повреждении машины получает сам страхователь, а по ОСАГО – потерпевший. «В зарубежной практике присутствуют продукты, которые покрывают оба этих риска. Возможно рассмотреть такой продукт и для российского рынка», – уточнили в пресс-службе регулятора. Насколько комбинированный полис будет дешевле вместе взятых ОСАГО и каско, предстоит еще оценить. В любом случае тому, кто не покупает каско, придется приобретать полис ОСАГО, добавили в ЦБ.

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Политика
Новости

Чайка назначил руководителя надзора за расследованием особо важных дел

Ведомости
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Генпрокурор Юрий Чайка назначил Владимира Юдина начальником Главного управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Юдин родился в 1950 г. в селе Козловка Воронежской области, окончил МГУ по специальности «Правоведение». В органах прокуратуры служит с 1977 г.

До назначения он в течение 10 лет работал в должности заместителя прокурора Москвы, с 2011 г. — начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел. Во время работы он курировал несколько громких дел, в том числе о теракте, устроенном террористкой-смертницей около входа на станцию метро «Рижская», обрушении «Трансвааль-парка» в 2004 г. и других.

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Политика
Новости

На дебаты Зеленского и Порошенко распроданы все билеты

Ведомости
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Все билеты на дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко распроданы, сообщается на сайте debaty2019.org.ua. «К сожалению, все билеты уже проданы. Спасибо, что интересуетесь событием!» – говорится в сообщении. Число проданных билетов не уточняется.

Дебаты между Зеленским и Порошенко, вышедшими во второй тур выборов президента Украины, запланированы на 19 апреля, они должны начаться в 19.00 по местному времени (совпадает с московским). «Олимпийский», выбранный местом проведения дебатов, является крупнейшим стадионом страны, он вмещает, согласно информации на сайте, 70 050 человек.

Дебаты будут в прямом эфире транслировать несколько российских телеканалов, в частности «Дождь» и RT. Трансляции будут вестись с переводом на русский язык.

Порошенко провел «дебаты» на стадионе без Зеленского

Бизнес
Новости

Чистая прибыль крупнейшей судостроительной компании упала более чем в 2,5 раза

Ведомости
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Чистая прибыль Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по МСФО в 2018 г. сократилась в 2,6 раза до 2,217 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

ОСК является крупнейшей судостроительной компанией в России, всего в принадлежащий государству холдинг входит около 40 предприятий.

Выручка компании по сравнению с 2017 г. выросла на 3,25% до 336,28 млрд руб., при этом валовая прибыль ОСК за год сократилась на 4,68% до 56,025 млрд руб. В свою очередь, прибыль от операционной деятельности снизилась почти в 1,9 раза до 7,65 млрд руб. В то же время прибыль до налогообложения снизилась до 3,57 млрд руб., что почти в 3,9 раза меньше показателей прошлого года. Себестоимость производства при этом увеличилась на 5% до 280,25 млрд руб. Долгосрочные обязательства ОСК снизились за год на 38% до 279,887 млрд руб. Краткосрочные обязательства, напротив, выросли на 56,34% до 498,508 млрд руб.

Глава компании Алексей Рахманов в декабре 2018 г. ожидал, что по итогам 2018 г. ОСК продемонстрирует чистую прибыль по МСФО на уровне 2,5–2,7 млрд руб., а выручку – 362 млрд руб. Он подчеркивал, что компания по итогам года рассчитывает получить 15,6% общей выручки по МСФО от гражданской продукции. Рахманов также прогнозировал, что в 2019 г. портфель заказов ОСК по гражданскому судостроению составит 554 млрд руб. В 2019 г. корпорация постарается достичь уровня выручки по стандартам МСФО в объеме 414 млрд руб.

Бизнес
Новости

Глава Дагестана заявил о потере трети газа в регионе из-за хищений

Ведомости
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Дагестан теряет из-за хищений примерно треть поставляемого в регион газа, сообщил глава республики Владимир Васильев на форуме «Сообщество» в Махачкале. По его словам, Дагестан ежегодно получает 3,2 млрд куб. м газа, из которых теряет порядка 35% (слова Васильева приводит «РИА Новости»).

Глава республики добавил, что правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел по фактам хищения газа, по ним проходит около 250 человек разного уровня.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по выявлению и пресечению хищений газа, нефти и нефтепродуктов в Дагестане. Отчитаться о принятых мерах премьер и генпрокурор должны были до 1 марта этого года.

Недвижимость
Новости

Росреестр планирует запустить пилотный сервис по аренде жилья

Ведомости
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Росреестр планирует напрямую связать покупателя недвижимости с продавцом, а арендатора – с арендодателем. Для этого ведомство совместно с Федеральной кадастровой палатой разработает единую IT-платформу, на которой физические лица и бизнес смогут подтверждать права собственности арендодателя или продавца на недвижимость, участвующую в сделке, рассчитывать налогооблагаемую базу при операциях с недвижимостью и проверять платежеспособность арендатора и покупателя, говорится в сообщении Росреестра.

В качестве пилотного проекта на этой платформе заработает принципиально новый для Росреестра сервис – сдача жилья в аренду. Его могут опробовать на пользователях, которые ищут жилье для отдыха и путешествий в Крыму, уточнила заместитель министра экономического развития и руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

По ее словам, оба ведомства уже приступили к созданию новой IT-платформы. Она может заработать в тестовом режиме к концу 2019 г.

Сейчас на сайте Росреестра пользователи могут зарегистрировать передачу прав собственности, получить сведения из ЕГРН и поставить объект на кадастровый учет, запросить информацию из фонда данных государственной кадастровой оценки, из картографо-геодезического фонда, данные о землеустройстве и из реестра кадастровых инженеров. Также юридические и физические лица могут получить и внести сведения в реестры саморегулируемых организаций, подать заявку на получение лицензии на проведение геодезических и картографических работ.

О завершении объединения своих баз Росреестр и Федеральная кадастровая палата заявили в 2017 г. На создание единой базы ЕГРН было выделено 1,6 млрд руб. Сроки создания базы затянулись, с января 2017 г. на сайте доступ к ним открывался поэтапно.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Ведомости
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Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Вполне вероятно, это состоится уже сегодня», – отметил он. Информацию подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Муратов уточнил, что Быкова будут перевозить из Уфы в Москву на самолете. По его словам, состояние писателя оценивается как стабильное, ухудшений нет.

Быков был госпитализирован вечером 16 апреля. Он почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. После посадки самолета писателя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уфимские СМИ сообщали, что у него подозрение на инсульт, однако Венедиктов опроверг эту информацию. По его словам, госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием. «У него то, что врачи называют токсическим синдромом. И, соответственно, обострение по всем фронтам», – пояснил главред «Эха Москвы». Он добавил, что Быков находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. По состоянию на 18 апреля улучшений в состоянии писателя нет, констатировал Венедиктов.

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, ведет программу «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». В 2006 г. получил литературную премию «Большая книга» за произведение «Борис Пастернак», а в 2010 г. был награжден премией «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах, она отложена на неопределенный период.

Финансы
Новости

Киевский суд признал незаконной национализацию Приватбанка

Ведомости
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Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. Соответствующий иск подал бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский. Ответчиками выступили Нацбанк Украины, правительство, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, говорится на сайте суда.

Ответчики не смогли в суде доказать наличие законных оснований для признания Приватбанка неплатежеспособным, отмечается в сообщении. Сама процедура национализации была проведена с многочисленными нарушениями, решил суд. По его мнению, государство нарушило право акционеров банка владеть принадлежащим им имуществом. Суд начал рассматривать дело в июне 2017 г. Длительный срок рассмотрения дела в суде объяснили высокой нагрузкой, необходимостью изучить большое число доказательств по делу, зафиксированных в 50 томах.

Минфин и Нацбанк Украины не согласны с решением суда и готовят апелляцию. «Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации Приватбанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд гривен ($6 млрд)», - уточнили в министерстве.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал кредитную организацию неплатежеспособной. В начале апреля Коломойский говорил, что не собирается добиваться возвращения себе актива, он хочет только вернуть $2 млрд капитала. Бизнесмен выразил надежду, что после смены власти сможет рассчитывать на «справедливый суд и честную правовую оценку» по данному делу. По его словам, пока президентом Украины является Петр Порошенко, справедливого суда в стране не будет.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в I квартале

Ведомости
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Реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат. Ведомство впервые опубликовало оценку этого показателя, рассчитанную по новой методике.

Одной из причин ухудшения динамики реальных располагаемых доходов населения стало замедление роста реальных заработных плат, отмечает Минэкономразвития. В I квартале этот показатель оценивается на уровне 0,4% после 4,1% в IV квартале прошлого года.

Росстат также пересчитал реальные располагаемые доходы населения за 2018 г. по новой методике. Вместо падения на 0,1%, зафиксированного по старой методике, ведомство сообщило о росте доходов на 0,1%.

Обновленная методология позволяет повысить точность измерений, отмечает Росстат. Количество используемых источников выросло с 32 до 59, а число исходных показателей увеличилось более чем вдвое – с примерно 99 000 до 205 000 по всем периодам и уровням разработки.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в декабре заявил, что расчет реальных доходов населения «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать.

Технологии
Новости

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Ведомости
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Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс». В частности, освещать дебаты планирует канал «Россия 24», сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Также трансляцию дебатов будет вести RT, сообщила «Интерфаксу» главный редактор канала Маргарита Симоньян. Она добавила, что дебаты покажет и входящее в состав RT видеоагентство Ruptly, при этом трансляция будет идти с русским переводом.

Кроме того, на телеканале «Дождь» 19 апреля будeт большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом, сказала агентству исполнительный продюсер канала Светлана Гуляева.

Зеленский и Порошенко, вышедшие во второй тур выборов президента Украины, договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Встреча запланирована на 19.00 по местному времени (совпадает с московским) 19 апреля.

Ранее стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.Ru Group) ведет переговоры о том, чтобы провести прямую трансляцию дебатов между Зеленским и Порошенко. Сообщалось, что трансляция будет вестись на русском и украинском языках и зрители смогут голосовать за участников дебатов в прямом эфире.

Порошенко провел «дебаты» на стадионе без Зеленского

Политика
Новости

Власти Москвы пообещали сократить число заборов в городе

Ведомости
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Власти Москвы приняли решение отказаться от невысоких заборов, ограждающих газоны. Об этом заявил заместителя мэра Петра Бирюков, передает ТАСС. По словам чиновника, в городе останутся только заграждения, которые нельзя убрать по правилам дорожного движения и из соображений безопасности.

Ситуацию, когда город разделен на кусочки заборами, Бирюков назвал «нездоровой». Раньше мэрия ограждала заборами газоны, чтобы помешать парковке на них, теперь воздействовать на нарушителей город будет только штрафами, заявил чиновник.

Размер штрафа за парковку на газоне определяет Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Сейчас штраф составляет 5000 руб. для граждан, 30 000 руб. для должностных лиц и 300 000 руб. для юридических лиц.

О планах избавить Москву от газонных ограждений власти говорят не первый год. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» в 2014 г. мэр города Сергей Собянин заявлял, что он «категорически против» заборов и что город будет постепенно избавляться от них. «Москвичи не полезут на кусты, на деревья, не будут их ломать, не будут ставить машины, несмотря на то что паркуются у нас еще безобразно. Но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать заборчиком и так далее», – говорил он.

В 2017 г. в The Village появилась информация о том, что в разных районах города власти демонтируют ограждения вокруг заборов или палисадников. Руководитель Объединения административно-технических инспекции Дмитрии Семенов пояснял «Комсомольской правде», что муниципальные газонные ограждения убирают там, где они устарели по конструкции и виду и при условии, что местные жители не против таких изменений.

Финансы
Новости

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Ведомости
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Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.

Доллар в это же время стоил 63,9 руб., подорожав на 10 коп.

Центробанк также снизил официальный курс евро на 19 апреля, он установлен на уровне 72,2 руб. (-12 коп.). Курс доллара, наоборот, повышен на 12 коп. до 64 руб./$.

Стоимость нефти марки Brent при этом в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в четверг росла. В 15.04 мск нефть Brent стоила $71,9 за баррель (+0,4%), нефть WTI – $64 за баррель (+0,5%).

Евро отмечает свое 20-летие

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