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Минфин одобрил создание универсального полиса на базе ОСАГО и каско

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и каско, передает RNS. «Да, идея хорошая, мы ее поддерживаем», – заявил агентству замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, соответствующие изменения могут быть внесены в законодательство в 2020 г. «В этом году, конечно, вряд ли, думаю, что в 2020 г.», – сказал он в кулуарах Ялтинского форума.

Для внесения изменений нужно решить ряд юридических проблем, отметил он. По его словам, Минфин хочет отойти от обязательных видов страхования. Ведомство не поддерживает отмену обязанности человека страховать гражданскую ответственность, как в ситуации с полисом ОСАГО, сказал замминистра. «Мы хотим прийти к той ситуации, когда страховые компании могут продавать комплексные продукты, может быть, у человека будет и каско, и ОСАГО, и дом, и здоровье», – пояснил Моисеев.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил премьеру Дмитрию Медведеву изучить возможность объединения полисов ОСАГО и каско. Председатель правительства назвал эту идею разумной, но призвал сначала изучить совмещение подходов регулирования обязательного и добровольного страхования в рамках гражданского законодательства.

Ранее Центробанк сообщил, что объединение каско и ОСАГО возможно, но требует дополнительного изучения. По мнению ЦБ, это разные страховые продукты, покрывающие разные риски. Выплату по каско при повреждении машины получает сам страхователь, а по ОСАГО – потерпевший. «В зарубежной практике присутствуют продукты, которые покрывают оба этих риска. Возможно рассмотреть такой продукт и для российского рынка», – уточнили в пресс-службе регулятора. Насколько комбинированный полис будет дешевле вместе взятых ОСАГО и каско, предстоит еще оценить. В любом случае тому, кто не покупает каско, придется приобретать полис ОСАГО, добавили в ЦБ.