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Суд отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров «Югры»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева, сообщили «РИА Новости» в суде.

Следственный комитет России 19 апреля сообщил о возбуждении дела по статье о растрате средств «Югры». Ведомство считает, что у банка было похищено 7,5 млрд рублей.

В тот же день был задержан совладелец «Югры» Алексей Хотин. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест до середины июня.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. из-за того, что банк финансировал связанные с бенефициарами проекты. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории России. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. На момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов.