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Сбербанк объяснил причины апрельских сбоев в работе банкоматов и интернет-банка

Сбербанк рассказал о причинах сбоев в работе банкоматов и интернет-банка, которые произошли в апреле. По словам зампреда правления Станислава Кузнецова, они были вызваны ошибками подрядчика и обновлением программного обеспечения. «Это абсолютно прозрачная ситуация. Только с сожалением можно говорить, что наш подрядчик допустил ошибки. Но мы уже перед всеми извинились за это. Никаких рисков других серьезных, беспокоящих не существует. Никакой атаки не было», – цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Клиенты Сбербанка 8 апреля в течение семи часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», а также в банкоматах и терминалах кредитной организации. Через два дня несколько часов снова не работало мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Пользователи жаловались на сбой всех его сервисов.

Пресс-служба госбанка сообщила, что по техническим причинам 10 апреля ряд клиентов не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах, и обещала в ближайшее время устранить неполадки.

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