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ЦБ может повысить для банков ставку отчислений за валютные вклады физлиц

Центробанк России может повысить ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по валютным вкладам физических лиц на 1 п. п. до 8,0%, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса. По информации источника, повышение ставки может привести к увеличению общей суммы обязательных резервов банков на 60 млрд руб. Решение о повышении должен одобрить совет директоров регулятора.

Другие ставки отчислений в ФОР по вкладам в рублях и другой валюте не изменятся, уточнил источник. Коэффициенты усреднения обязательных резервов ЦБ также не собирается менять: для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией – 0,8, для небанковских кредитных организаций – 1,0.

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева 18 апреля заявила, что регулятор может ужесточить требования к валютным вкладам из-за того, что ставки по депозитам в рублях и иностранной валюте существенно различаются. По ее словам, таким образом ЦБ хочет поддержать тенденцию к девалютизации балансов банков. За последние полгода практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов, отмечала Юдаева. В I квартале этого года был зафиксирован рекордный прирост средств на счетах клиентов – около $11 млрд, при этом из них $5,8 млрд приходится на юрлица и $5,5 млрд – на физлица, уточняла она. Смена тенденций может свидетельствовать об уязвимости системы, предполагала Юдаева. В конце 2018 г. многие банки активно увеличивали ставки валютных вкладов (до 3,5–4%) для физлиц. Из-за этого чистый процентный доход банков по операциям в иностранной валюте в 2018 г. снизился на 12% по сравнению с показателем предыдущего года, объясняла она.

Сейчас ставка отчислений в ФОР по валютным вкладам физлиц составляет 7%. Последний раз ЦБ увеличил ставку 1 августа на 1 п. п.