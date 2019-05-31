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Минфин предложил допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг

Минфин и Банк России обсуждают возможность допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС. «В последние месяцы мы видели приток иностранных инвесторов в ОФЗ, ну и почему бы не проструктурировать бумаги таким образом, чтобы иностранные инвесторы покупали и ипотечные ценные бумаги в том числе», – передает слова чиновника агентство. По словам Моисеева, для реализации этой инициативы совместно Минфином и ЦБ создается дорожная карта, к работе над документом привлечена госкомпания «Дом.РФ».

В апреле Минфин разместил ОФЗ на максимальную за всю историю сумму – 403,8 млрд руб. По оценкам ЦБ, почти половину выпуска выкупили нерезиденты и «дочки» иностранных банков – 41,6%. Их интерес подкрепил спрос на активы развивающихся рынков в целом, а также рост цен на нефть, объяснял регулятор. Всего в I квартале министерство разместило ОФЗ на 514 млрд руб., что оказалось на 64 млрд руб. больше запланированного.

В мае в интервью «РИА Новости» Моисеев заявил, что Минфин в настоящий момент активно занимается формированием ликвидного рынка ипотечных облигаций. По его расчетам, большинство решений может быть реализовано до конца года. «В перспективе это обеспечит снижение ставок на 1–1,5%», – добавил он.

Сейчас инвесторы имеют ряд ограничений на покупку ипотечных ценных бумаг из-за требований к ликвидности и рискам. Российский рынок может вырасти более чем втрое к 2022 г. в случае смягчения регулирования сектора, отмечал в марте председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко, говорится в материалах «Дом.РФ». В течение трех лет объем сделок по выпуску ипотечных бондов может достичь 800 млрд руб. с текущих 248 млрд руб., рассказал он. На 2019 г. запланированный объем выпуска таких бумаг на 150 млрд руб., в прошлом году их выпустили на 136 млрд руб.