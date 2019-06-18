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Акционер банка «Замоскворецкий» получил срок за хищение денег футболистов

Тушинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего акционера банка «Замоскворецкий» Илью Бударина (впоследствии сменил имя на Аум Пуруша), пишет «Коммерсантъ». Его обвиняют в хищении более 201 млн руб. у вкладчиков банка. Среди пострадавших от действий Бударина оказалось много членов сборной России по футболу разных лет, например, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка и Евгений Алдонин, выяснила газета.

Адвокат Александр Бурчук, представляющий интересы спортсменов, заявил, что его клиенты недовольны исходом дела, так как суд в приговоре не учел недвижимость банкира и кредитной организации. Главная претензия пострадавших – к квартирам Бударина, которые в результате цепочки сделок оказались оформлены на бывшего дворника банка, и недвижимости банка, которая сдается в аренду.

Агентство по страхованию вкладов подсчитало, что с момента краха «Замоскворецкого» из него было выведено 2,5 млрд руб. Бударин стал единственным фигурантом дела и признал свою вину. Пострадавшие же просили наказать и других топ-менеджеров кредитной организации, которые, по мнению вкладчиков, также причастны к хищениям. Жалобы адвокатов вкладчиков остались без ответа, пишет газета.