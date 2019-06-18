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Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ». Банкиры просят клиентов сфотографироваться, чтобы открыть дебетовую карту или вклад, объясняя эти меры борьбой с мошенничеством и отмыванием денег. Такие требования предъявляют к своим клиентам, в частности, «ФК Открытие» и «Почта банк», а отказавшиеся сдавать получают либо лимитированный набор услуг, либо отказ в обслуживании, пишет газета.

Официальный представитель «ФК Открытие» подтвердил изданию, что банк действительно в обязательном порядке фотографирует вкладчиков. Он объяснил, что это необходимо для соблюдения регуляторных требований: по 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов банки обязаны идентифицировать своих клиентов, но способы идентификации могут выбирать сами, а сбор биометрических данных является дополнительной защитой от мошенничества. В «Почта банке» газете заявили, что собирают биометрию сугубо для защиты клиентов от мошеннических действий.

В Росфинмониторинге на вопрос газеты, является ли трактовка банками 115-ФЗ корректной или нет, заявили, что этот закон дает клиентам право на сдачу биометрических данных, но не вменяет им это в обязанность. В ЦБ на вопрос, правомерен ли отказ в обслуживании клиента, не сдавшего биометрию, не ответили.