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Силуанов выступил против изменения порога инвестирования средств ФНБ

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов не согласен с инициативой Центробанка о пересмотре порога в 7% ВВП для начала траты фонда национального благосостояния (ФНБ), передает ТАСС.

«Мы, собственно, к этому шли – 7% позволяют нам три года прожить при низких ценах на нефть», – отметил Силуанов. По его словам, право инвестировать средства ФНБ свыше 7% ВВП не означает, что правительством будет потрачена вся сумма сверх этой границы.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 16 июня заявила, что пороговый уровень в 7% ВВП был определен давно, поэтому регулятор предлагает рассчитать, достаточно ли этих 7%, чтобы противостоять современным рискам. Если тратить не все, а часть суммы выше 7%, это будет равнозначно повышению цены отсечения, отмечала Набиуллина. По ее словам, это может привести к повышению реального курса рубля, но стабилизирующий эффект у правила останется.

В Минфине тогда сообщили, что готовы рассматривать предложение Центробанка, хотя уже занимаются проработкой вопроса инвестирования средств ФНБ. В начале июня Силуанов обещал, что правительство установит критерии проектов, куда можно будет вкладывать средства ФНБ, до конца 2019 г. Однако официального обсуждения в правительстве еще не было.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. сверхдоходы – все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. Минфин ожидает к концу 2019 г. 7,9 трлн руб. В 2020 г. из ФНБ можно будет инвестировать 1,8 трлн, в 2021 г. – 4,2 трлн руб., говорил ранее «Ведомостям» федеральный чиновник.