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Власти США подозревают Deutsche Bank в нарушении закона об отмывании денег

Власти США проверяют Deutsche Bank на предмет нарушения закона об отмывании денежных средств и совершения других финансовых преступлений, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на семь источников, знакомых с ходом расследования.

Расследованием занимаются федеральные прокуроры нескольких юрисдикций и сотрудники ФБР. Они изучают внутренние отчеты Deutsche Bank о подозрительных действиях, в том числе и те, в которых участвовал старший советник Белого дома, зять президента США Джаред Кушнер, отмечает газета. Расследование деятельности Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных правительственных проверок того, как полученные незаконным путем средства проходят через финансовую систему США. Подобные расследования проводятся также в отношении ряда других банков, пишет NYT.

По данным Financial Times, расследование может быть связано с уходом бывшей сотрудницы банка Тэмми МакФадден, работавшей в представительстве банка в Джексонвилле (штат Флорида). МакФадден утверждала, что в 2016 и 2017 гг. она обратила внимание на подозрительную серию сделок, в которых участвовали лица, подконтрольные президенту США Дональду Трампу и Кушнеру. Руководство банка проигнорировало ее предупреждения о подозрительных сделках, отмечает газета. Впоследствии ее уволили. МакФадден подала жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам. По информации газеты, расследование было инициировано министром финансов США Стивеном Мнучиным. Он подал жалобу в минюст.

В пресс-службе Deutsche Bank сообщили, что готовы сотрудничать со следствием.

Как отмечает FT, стоимость акций банка колеблется вблизи исторического минимума, с начала года бумаги Deutsche Bank подешевели на 12,6%.

Deutsche Bank – крупнейший банк Германии. С начала года банк оказался втянут в скандалы, связанные с отмыванием денег и уклонением от налогов. В последние месяцы он вел переговоры о слиянии с немецким Commerzbank, но они завершились неудачно в апреле.