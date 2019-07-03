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Сбербанк сменил руководителя своей экосистемы SberX

Сбербанк сменил руководителя своего цифрового направления SberX, говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ведомостей». На должность вице-президента банка и главы дирекции по развитию экосистемы SberX назначен Андрей Ванин. До назначения Ванин был вице-президентом Сбербанка по экосистеме юридических лиц (направление для корпоративных клиентов).

В конце 2018 г. президент кредитной организации Герман Греф поделился планами о том, что Сбербанк объединит свои продукты и услуги, в том числе нефинансовые, под единым брендом, из которого исчезнет слово «банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов – как физических, так и юридических лиц», – пояснял Греф. Он предположил, что если бы Сбербанк был интернет-компанией, то стоил бы «в разы дороже». Тогда же в структуре банка была создана дирекция по развитию экосистемы Сбербанка – SberX. Ее руководителем был назначен вице-президент банка Марк Завадский.

Построение экосистемы, охватывающей как можно больше сфер жизни клиента, – один из приоритетов стратегии-2020 Сбербанка. Сейчас к экосистеме Сбербанка относятся такие бизнесы, как SberCloud (облако), Docdoc (электронная система здравоохранения), Yandex Money (финансовые технологии) и Yandex Market (электронная коммерция). Также в нее входят «Домклик» (жилье), «Диалоги» (мессенджер), SberMarketing и «Деловая среда» (профессиональные сервисы) и другие бизнемы.

Ванин работает в команде Сбербанка с 2011 г., когда он пришел на должность регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку. Через год он возглавил розничный блок Московского банка (территориальное отделение Сбербанка) в должности заместителя председателя. С июля 2017 г. занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка – АО «Деловая среда». В марте 2019 г. был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц. Ванин окончил Кемеровский государственный университет, получил степень МВА в бизнес-колледже MANCOSA и London Business School.