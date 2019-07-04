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Набиуллина предложила создать саморегулируемые организации для банков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предложит банкирам обсудить вопрос создания саморегулируемых организаций (СРО), передает «Интерфакс». «Здесь есть развилка, которую мы также хотим обсудить с рынком, которую мы должны пройти, на наш взгляд. Мы можем подумать о том, чтобы ассоциации начали частично выполнять функцию саморегулируемых организаций, вырабатывать стандарты, но контролировать стандарты будет Центральный банк. Или же мы должны создать полноценный институт саморегулирования в банковском секторе», – передает ее слова агентство.

Если будет принято решение о создании полноценных СРО в банковской сфере, то они займутся выработкой стандартов и контролем за их соблюдением, добавила она. Сложившаяся в отрасли модель банковских ассоциаций не предполагает, что они могут влиять на поведение своих членов и тем более наказывать их за недобросовестные практики, заявила Набиуллина. Она заключила, что банковская сфера подходит к «необходимости изменения законодательства, которое позволит через механизм саморегулирования контролировать добросовестность продаж и банковских, и небанковских продуктов».

С начала 2016 г. в России вступил в силу 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Свои СРО есть у различных финансовых организаций: потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, страховых компаний, форекс-дилеров и др.