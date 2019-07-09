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В Тольятти задержали подозреваемую в создании финансовой пирамиды

Руководитель потребительского кооператива «Фабрика продуктов ВС» в Тольятти Галина Федотова задержана по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

По информации прокуратуры региона, с мая 2018 г. по февраль 2019 г. руководство потребкооператива «Фабрика продуктов ВС» организовало финансовую пирамиду. В офисе компании в Тольятти под предлогом получения личных сбережений от пайщиков кооператива была организована деятельность по привлечению денежных средств граждан, при которой выплата дохода осуществлялась за счет денег других пайщиков. Им обещали доход в размере от 13 до 20% годовых.

Ущерб предварительно оценивается в 3 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) УК РФ. Прокуратура Центрального района Тольятти собирается обратиться в суд с исками о запрете деятельности потребкооператива и признании информации, рекламирующей компанию в интернете, запрещенной. Точное число обманутых вкладчиков уточняется. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн написал в Twitter, что в деле уже порядка 250 потерпевших.

В прошлом году Центробанк обнаружил крупную финансовую пирамиду «Кэшбери». Это оказалась одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую регулятор выявил за последние годы. Сначала ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. Самостоятельно он не мог остановить ее работу, потому что у компании не было лицензии регулятора. В итоге с иском в суд против «Кэшбери» обратилась прокуратура. В ноябре «Кэшбери» объявила о прекращении работы. Владелец платформы Артур Варданян обещал погасить все долги перед клиентами.

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