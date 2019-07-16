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Греф опроверг сообщения о прекращении партнерства Сбербанка и «Яндекса»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства между банком и «Яндексом». По его словам, для этого «нет никаких оснований», сообщает «РИА Новости».

«У нас очень добрые, партнерские отношения, мы партнеры по целому ряду проектов, очень крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений?» – отметил Греф. Он добавил, что у банка с «Яндексом» «исключительно добрые, уважительные отношения». Он выразил надежду, что стороны будут сотрудничать всегда.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк недоволен результатами работы в совместных проектах с «Яндекс.Маркетом». По данным издания, стороны обсуждают варианты «развода». В «Яндекс.Маркете» банку принадлежит 45% в капитале – он выкупил их за 30 млрд руб. весной 2018 г. О разногласиях партнеров слышали и собеседники «Коммерсанта».

Одни источники изданий связали недовольство Сбербанка с тем, что дела в СП идут не так, как он ожидал. По словам других собеседников, конфликт может быть связан с недавними перестановками топ-менеджеров СП, а также с отсутствием сильного лидера в проекте. Еще один источник говорил, что банк не доволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, комментируя публикации, заявил, что информация о недовольстве работой СП «является абсолютным вымыслом». «Яндекс» не стал комментировать «чужие слухи», подчеркнув, что находится в постоянном диалоге с партнерами.