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Сбербанк назвал вымыслом слухи о недовольстве партнерством с «Яндексом»

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис, который отвечает в том числе за развитие технологий, прокомментировал слухи о том, что банк изучает возможность разрыва партнерства с «Яндексом», с которым участвует в совместном предприятии на базе «Яндекс.Маркета». Свою позицию он высказал в комментариях к сообщению бывшего главы АКИТ Алексея Федорова в Facebook. Хасис заявил, что разногласий у «Сбербанка» с «Яндекс.Маркетом» нет.

Хасис добавил, что информация о том, что у сторон есть разногласия по вопросу лидера в проекте, а также о неспособности маркетплейса «Беру» выполнить поставленные перед ним KPI, является «абсолютным вымыслом». «Мы гордимся компанией «Яндекс.Маркет» и ее командой, мы гордимся ее результатами и особенно результатами маркетплейса «Беру», – подчеркнул зампред Сбербанка. Он подчеркнул, что маркетплейс за год добился больших результатов, чем другие игроки рынка за 10–15 лет.

О том, что Сбербанк недоволен результатами работы в совместных проектах с «Яндекс.Маркетом», 8 июля сообщил The Bell. В «Яндекс.Маркете» банку принадлежит 45% в капитале – он выкупил их за 30 млрд руб. весной прошлого года. Источники The Bell говорили, что стороны рассматривают возможность разрыва сотрудничества, а Сбербанк ищет новых партнеров и рассматривает покупку Ozon или Avito. Собеседник, близкий к банку, объяснял ситуацию тем, что дела в СП идут не так, как ожидал Сбербанк. Еще один источник утверждал, что банк не доволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI. Одной из причин разногласий собеседники называли также отсутствие сильного лидера в проекте.

О разногласиях партнеров слышали и собеседники «Коммерсанта». По их словам, конфликт может быть связан с недавними перестановками топ-менеджеров СП. В Сбербанке отказались комментировать газете эту информацию. «Яндекс» также не стал комментировать «чужие слухи», подчеркнув, что находится в постоянном диалоге с партнерами.