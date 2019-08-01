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A1 пообещала награду за данные об активах беглого банкира Беджамова

A1, инвестподразделение «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. Об этом РБК сообщила пресс-служба A1.

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, которая связана с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Беджамову и Маркус, отметила пресс-служба. Это касается всех юрисдикций, кроме российской, добавила компания, подчеркнув, что будет соблюдать условия анонимности и конфиденциальности. A1 также сообщила, что запускает рекламную кампанию на экранах аэропорта «Шереметьево» и центра бизнес-авиации «Внуково-3». Через них проходит основной пассажиропоток в направлении стран, связанных с личными интересами и уже выявленными активами бывших бенефициаров Внешпромбанка, пояснила компания.

Как уточнил директор по правовым вопросам A1 Александр Заблоцкис, речь идет о выплате фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены к взысканию.

A1 представляет интересы ликвидатора Внешпромбанка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — в Высоком суде Лондона.

ЦБ отозвал у Внешпромбанка лицензию в январе 2016 г. Дыра в нем оценивалась в 216 млрд руб. Маркус, возглавлявшая правление Внешпромбанка, приговорена российским судом к девяти годам колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов находится за границей.