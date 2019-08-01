Финансы

Новости

У компании «Открытие брокер» сменится гендиректор

Генеральный директор «Открытие брокера» Валерия Авксентьева, работавшая в группе с 2005 г., покидает компанию, сообщил ее представитель.

Исполняющим обязанности гендиректора станет Владимир Крекотень, который до этого занимал должность первого заместителя Авксентьевой. Он работает в «Открытие брокере» с 2006 г. и ранее возглавлял департамент маркетинга и продаж.

В новой должности Крекотень будет отвечать за формирование и реализацию стратегии бизнеса «Открытие брокера», направленной на выход в тройку лидеров рынка к концу 2021 г. «Перед нами стоит амбициозная цель – войти в тройку лидеров российского инвестиционного бизнеса. И я считаю, что наша команда способна в кратчайшие сроки продемонстрировать необходимый результат», – передал он через пресс-службу.

Среди других целей «Открытие брокера» в ближайшее время – развитие цифровых каналов продаж с фокусом на состоятельных клиентах, повышение автоматизации бизнес-процессов, а также продолжение продуктовой интеграции с банком «Открытие», перечисляет представитель компании.

«Открытие брокер» работает на рынке инвестиционных услуг с 1995 г. и входит в состав группы банка «Открытие». По данным Московской биржи за июль 2019 г., группа находилась на шестом месте по числу зарегистрированных клиентов и обслуживала более 206 000 человек.