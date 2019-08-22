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Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств. Она базируется на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны.

Отмечается, что в июле после июньского пика объем «свободных денег» вернулся к показателям апреля-мая. Индекс свободных денег снизился на 10% к июню, его значение достигло 29 300 руб. Однако по сравнению с результатами июля 2018 г. индекс вырос на 20,6%. По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, снижение объема свободных денег у жителей России в июле наблюдается не первый год.

«Подобная динамика еще раз подтверждает, что причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода», — пояснил он.