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«Коммерсантъ» узнал о планах ГТЛК и ЕАБР купить Национальный резервный банк

Бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов планируют продать принадлежащие им почти 97% Национального резервного банка (НРБ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и Евразийскому банку развития (ЕАБР), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, долю Лебедева купит ГТЛК, долю Кудимова — ЕАБР.

По словам одного из источников, Лебедев на протяжении последних четырех лет пытается продать долю в НРБ, однако у банка «достаточно тяжелая структура баланса». В частности, на НРБ значительный объем недвижимости, оценка которой у собственника выше, чем у покупателей. Ранее Лебедеву предлагали сделку при условии, что с баланса банка будут сняты отдельные активы и снижен капитал. Но продавец не согласился на такие условия. По словам одного из источников, Лебедев оценивает банк в 0,8–0,9 капитала (на середину года составлял 8,9 млрд руб.), но покупатели не согласны с этим. В свою очередь Росимущество пытается продать свою долю в размере 2,74% с ноября 2018 г. Начальная цена пакета — 55,9 млн руб., минимальная — 27,95 млн руб., ведомство оценило банк в 0,2 капитала. Торги несколько раз переносились и теперь должны состояться в октябре.

Национальный резервный банк был учрежден в апреле 1994 г. По состоянию на 1 августа этого года он занимал 161-е место по величине активов (16 млрд руб.). Доля Лебедева в НРБ составляет 78,2%, Кудимова — 18,7%.

Лебедев, Кудимов, ГТЛК и ЕАБР не стали комментировать возможную сделку.