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НПФ вложили более 50% пенсионных накоплений в корпоративные облигации

По итогам II квартала доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений выросла на 3,9 процентного пункта (п. п.) и составила 51,6%, говорится в обзоре ЦБ. В пенсионных резервах на долю облигаций приходится 40,8%.

Доля корпоративных облигаций выросла в том числе за счет уменьшения вложений в государственные ценные бумаги. На это мог повлиять продолжающийся рост спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций, указывает ЦБ.

Инвестиционный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на конец июня 2019 г. превысил 4 трлн руб. Пенсионные резервы за апрель – июнь 2019 г. выросли на 2,6%, пенсионные накопления – на 2,4%. Рост пенсионных накоплений в НПФ связан с результатами инвестирования: средневзвешенная доходность у них за полугодие составила 10,4% по сравнению с 8,4% у ВЭБа, указывает ЦБ.

Рост пенсионных накоплений НПФ все больше становится зависим от доходности инвестиционных портфелей. Число участников добровольных пенсионных программ за квартал не изменилось и составило 6,2 млн человек. Выплаты пенсий в рамках негосударственного пенсионного обеспечения во II квартале выросли на 8,6% год к году и достигли 34,7 млрд руб. При этом число участников, получающих пенсию, увеличилось только на 3,6% за год и составило 1,5 млн человек, то есть большая часть роста объема выплат связана с увеличением среднего размера пенсии, которое сопоставимо с инфляцией, указывает ЦБ.