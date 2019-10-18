Сбербанк начал использовать искусственный интеллект при подборе сотрудников

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Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд руб. в год. Об этом в интервью Bloomberg сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Как пишет издание, в Арктике потепление происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире. «Эту проблему нужно решать, поскольку ущерб будет расти с каждым годом. Масштаб очень серьезен. Трубы взрываются, сваи рушатся», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что изучение вечной мерзлоты – одна из самых незаслуженно забытых задач и приоритетов государства. «Как министерство, ответственное за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, потому что она напрямую влияет на экономическое развитие», – добавил Крутиков.

К 2050 г. потепление может затронуть около пятой части инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что обойдется примерно в $84 млрд, то есть 7,5% ВВП России, свидетельствует исследование, опубликованное в феврале учеными, в том числе профессором Университета Джорджа Вашингтона Дмитрием Стрелецким. По их данным, более половины жилой недвижимости стоимостью около $53 млрд также может быть повреждено.

Bloomberg обращает внимание на то, что в вечной мерзлоте находится около 15% российской нефти и 80% газа. Повышение температуры – причина особого беспокойства компаний. Представитель «Норникеля» в разговоре с Bloomberg подтвердил, что здания в Норильске теряют устойчивость. В городе строят новые дома с меньшим весом и количеством этажей.

Комментарии Крутикова – очередной признак того, что Россия, четвертый по величине источник выбросов в мире, воспринимает проблему изменения климата всерьез, отмечает Bloomberg. В то же время агентство обращает внимание, что президент России Владимир Путин на протяжении большей части своего пребывания у власти выражал сомнения в широко принятой точке зрения о том, что причиной глобального потепления в основном является человеческая жизнедеятельность.

В начале октября Путин прокомментировал выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая раскритиковала мировых лидеров за то, что они недостаточно внимания уделяют проблемам глобального потепления. Он отметил, что не разделяет «общих восторгов». По мнению Путина, Тунберг не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен, быстро развивается и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции». «А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?» – спросил он.